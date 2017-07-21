В Испании провели эксгумацию останков Сальвадора Дали

ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Эксгумация тела художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, 28 лет мирно покоившегося под огромной плитой в комнате Театра-музея в испанском Фигерасе (Каталония), прошла вечером в четверг, образцы ДНК отправлены на экспертизу, сообщила РИА Новости директор музея Монстсе Агер (Montse Aguer).
"Все прошло по плану. Взятые анализы отправлены на экспертизу", — сказала корреспонденту РИА Новости директор музея.
Около здания театра-музея, созданного по проекту Дали, собрались десятки журналистов. Вход охраняли несколько сотрудников каталонской полиции Mossos d'Esquadra. Около часа ночи по местному времени судмедэксперты вышли из здания, погрузили в машину чемоданчик с образцами ДНК, взятыми с кости и зубов, оборудование и уехали. Анализ будут проводить специалисты мадридского Института токсикологии.
Эксгумацию проводили при минимальном количестве людей – присутствовали лишь представители суда, музея и судмедэксперты. У всех на входе отбирали мобильные телефоны — чтобы никто не фотографировал. Опасаясь, что происходящее захотят снять сверху с дрона, стеклянный купол накрыли.
Как выяснилось, гроб сохранился в очень хорошем состоянии, его открыли ровно в 22.20 по местному времени. Судмедэксперты сообщили, что процесс занял гораздо меньше времени, чем предполагалось изначально. Мэрия, руководство музея и представители Высшего суда Каталонии думали, что им придется провести в здании всю ночь.
Туристка Ана считает, что женщина, называющая себя дочерью Дали и поднявшая шумиху на весь мир, "сумасшедшая". "Устроили театр на весь мир", — смеется она.
Пилар Абель не просто считает себя прорицательницей, но и зарабатывает этим на жизнь. В течение нескольких лет она вела на местном телевидении программу, в которой по картам таро предсказывала будущее звонившим. "Жасмин, ведунья от рождения" — так себя представляет Пилар Абель на сайтах, где рекламирует свои "услуги". Она обещает решить любые проблемы – в личной жизни, со здоровьем и в работе. Одна из наиболее популярных услуг – снятие порчи со 100% гарантией.
Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.
Свои анализы ДНК Абель уже сдала. Осталось получить анализы и ее 87-летней матери, болеющей Альцгеймером, и дождаться экспертизы мадридских специалистов.
Окончательное решение, может ли Абель официально считать Дали своим отцом, вынесет суд. Дата уже назначена – 18 сентября. Прорицательница пообещала: если решение будет в ее пользу, то она возьмет фамилию Дали.
Если судебное решение окажется не в пользу истицы, ей придется расплачиваться за все работы, которые были проведены в музее. Но судя по всему прорицательница настроена решительно и сдаваться не намерена до конца. "Я не рассматриваю другого сценария", — сказала она накануне эксгумации. Ее адвокат Энрике Бланкес заявил, что они "продолжат пытаться, если анализы не проведут с должной гарантией".