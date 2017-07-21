США
21.0721 июля04:56МСК
USD59.08-0.16
EUR68.00-0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

В Испании провели эксгумацию останков Сальвадора Дали

03:5821.07.2017
08994
© REUTERS / Albert GeaМогила Сальвадора Дали. Архивное фотоМогила Сальвадора Дали. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea

ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Эксгумация тела художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, 28 лет мирно покоившегося под огромной плитой в комнате Театра-музея в испанском Фигерасе (Каталония), прошла вечером в четверг, образцы ДНК отправлены на экспертизу, сообщила РИА Новости директор музея Монстсе Агер (Montse Aguer).

Посетительница на выставке Антонио Гауди. Барселона в Московском музее современного искусства. Дом Бальо: внутренний двор
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Либо гений, либо сумасшедший": в Москву привезли выставку Антонио Гауди
Поднимать огромную плиту весом 1,5 тонны, доставать гроб, эксгумировать тело Дали и брать ДНК пришлось из-за судебного решения, принятого в конце июня судом Мадрида. Судья удовлетворила иск "прорицательницы" Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали — ее кровный отец. Попытки оспорить или хотя бы отсрочить судебное решение, предпринятые мэрией Фигераса и руководством музея, успехом не увенчались.

"Все прошло по плану. Взятые анализы отправлены на экспертизу", — сказала корреспонденту РИА Новости директор музея.

Около здания театра-музея, созданного по проекту Дали, собрались десятки журналистов. Вход охраняли несколько сотрудников каталонской полиции Mossos d'Esquadra. Около часа ночи по местному времени судмедэксперты вышли из здания, погрузили в машину чемоданчик с образцами ДНК, взятыми с кости и зубов, оборудование и уехали. Анализ будут проводить специалисты мадридского Института токсикологии.

Итальянский город Генуя. Архивное фото
© Flickr / Enrico Egeo
В Генуе закрыли выставку Модильяни из-за скандала вокруг подлинности картин
Рядом с журналистами можно было заметить и немногочисленных туристов, с удивлением наблюдавших за происходившим. "Это все выглядит странно. Какой-то сюрреализм. Дали, наверное, смеется", — говорит Давид, приехавший в Фигерас из Памплоны на несколько дней посмотреть город. В честь такого события Давид решил подкрутить вверх усы, чтобы походить на Дали. Под колокольный звон, раздающийся над ночным Фигерасом, все действо на самом деле походило на какой-то розыгрыш.

Эксгумацию проводили при минимальном количестве людей – присутствовали лишь представители суда, музея и судмедэксперты. У всех на входе отбирали мобильные телефоны — чтобы никто не фотографировал. Опасаясь, что происходящее захотят снять сверху с дрона, стеклянный купол накрыли.

Как выяснилось, гроб сохранился в очень хорошем состоянии, его открыли ровно в 22.20 по местному времени. Судмедэксперты сообщили, что процесс занял гораздо меньше времени, чем предполагалось изначально. Мэрия, руководство музея и представители Высшего суда Каталонии думали, что им придется провести в здании всю ночь.

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo
Фонд Сальвадора Дали обжалует решение об эксгумации останков художника
Как рассказала журналистам мэр города Фигерас Марта Фелип, тело оказалось в хорошем состоянии. Градоначальница призналась, что впечатлена происходящим. "Впечатляет, потому что это путешествие в прошлое, и ты переживаешь моменты прошлого", — сказала она журналистам. Мэр отказалась отвечать на вопрос, в каком состоянии находятся знаменитые усы Дали.

Туристка Ана считает, что женщина, называющая себя дочерью Дали и поднявшая шумиху на весь мир, "сумасшедшая". "Устроили театр на весь мир", — смеется она.

Пилар Абель не просто считает себя прорицательницей, но и зарабатывает этим на жизнь. В течение нескольких лет она вела на местном телевидении программу, в которой по картам таро предсказывала будущее звонившим. "Жасмин, ведунья от рождения" — так себя представляет Пилар Абель на сайтах, где рекламирует свои "услуги". Она обещает решить любые проблемы – в личной жизни, со здоровьем и в работе. Одна из наиболее популярных услуг – снятие порчи со 100% гарантией.

Итальянский город Генуя. Архивное фото
© Flickr / Enrico Egeo
В Генуе закрыли выставку Модильяни из-за скандала вокруг подлинности картин
Первый скандал вокруг этой женщины вспыхнул несколько лет назад в связи с иском, который она подала в 2005 году на журналиста и писателя Хавьера Серкаса, автора одной из самых знаменитых книг современной испанской литературы "Солдаты Саламина". Она считает, что стала прототипом героини книги — Кончи и что писатель нанес ущерб ее чести и достоинству, поскольку героиня "невежественная, глупая, лицемерная, поверхностная". Пилар требовала компенсацию в размере 700 тысяч евро. В 2009 году суд окончательно отказался удовлетворить этот иск, поскольку Хавьер Серкас даже не был знаком с "провидицей".

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.

Аукционный дом Christie's. Архивное фото
© Фото : предоставлено аукционным домом Christie's
Картина Модильяни в 8,3 миллиона фунтов стала топ-лотом аукциона Christie's
По словам прорицательницы, Дали знал о рождении дочери. Однажды, как рассказала она, Дали увидел Антониу, когда та шла по улице с детской коляской, и спросил: "Это моя дочь Пилар?". Впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью художника, от бабушки, матери официального отца. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали)", утверждает гадалка.

Свои анализы ДНК Абель уже сдала. Осталось получить анализы и ее 87-летней матери, болеющей Альцгеймером, и дождаться экспертизы мадридских специалистов.

Окончательное решение, может ли Абель официально считать Дали своим отцом, вынесет суд. Дата уже назначена – 18 сентября. Прорицательница пообещала: если решение будет в ее пользу, то она возьмет фамилию Дали.

На одной из улиц Неаполя
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Эксперты подтвердили подлинность двух картин ван Гога, найденных в Италии
Вопрос о наследстве в этом случае станет предметом отдельного судебного разбирательства. По закону она смогла бы претендовать на четвертую часть всего наследия сюрреалиста, включая авторские права и картины. В 1989 году наследие Дали оценивалось в 136 миллионов долларов, с тех пор сумма возросла в несколько раз. По некоторым оценкам, Абель, которая находится в столь сложном финансовом положении, что у нее нет даже денег расплатиться с адвокатом, может претендовать на 300 миллионов долларов. Испанскому государству принадлежит большая часть наследства Дали, у которого, по нынешним официальным данным, не было детей. Это сотни картин, а также собственность художника в Каталонии.

Если судебное решение окажется не в пользу истицы, ей придется расплачиваться за все работы, которые были проведены в музее. Но судя по всему прорицательница настроена решительно и сдаваться не намерена до конца. "Я не рассматриваю другого сценария", — сказала она накануне эксгумации. Ее адвокат Энрике Бланкес заявил, что они "продолжат пытаться, если анализы не проведут с должной гарантией".

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена