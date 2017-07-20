Владимира Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Похороны актера Владимира Толоконникова состоялись в четверг в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Прощание с Толоконниковым завершилось в московском Доме кино в четверг, после чего похоронный кортеж направился на Троекуровское кладбище, где известный артист был похоронен.
Отдать дань памяти артисту пришли поклонники его творчества и коллеги, среди которых актеры Евгений Герасимов, Игорь Петренко, Павел Деревянко Оксана Акиньшина; режиссер фильма "СуперБобровы", где Толоконников сыграл роль бессмертного деда, Дмитрий Дьяченко; продюсер картины Александр Рубцов, а также режиссер картины "Хоттабыч" Петр Точилин и многие другие. Соболезнования принимали сыновья актера, Иннокентий и Родион.