Владимира Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище

Портрет актера Владимира Толоконникова в московском Доме кино, где проходит церемония прощания с актером. 20 июля 2017

Портрет актера Владимира Толоконникова в московском Доме кино, где проходит церемония прощания с актером. 20 июля 2017

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Похороны актера Владимира Толоконникова состоялись в четверг в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Советский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников ушел из жизни в субботу. Ему исполнилось 74 года. Он получил широкую известность после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Прощание с Толоконниковым завершилось в московском Доме кино в четверг, после чего похоронный кортеж направился на Троекуровское кладбище, где известный артист был похоронен.

Отдать дань памяти артисту пришли поклонники его творчества и коллеги, среди которых актеры Евгений Герасимов, Игорь Петренко, Павел Деревянко Оксана Акиньшина; режиссер фильма "СуперБобровы", где Толоконников сыграл роль бессмертного деда, Дмитрий Дьяченко; продюсер картины Александр Рубцов, а также режиссер картины "Хоттабыч" Петр Точилин и многие другие. Соболезнования принимали сыновья актера, Иннокентий и Родион.