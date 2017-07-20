В столице Мексики открыли бюст Юрия Гагарина

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Бюст Юрия Гагарина, первого человека, совершившего полет в открытый космос, открыт в среду в зале "Вселенная" Музея естествознания в столице Мексики.

Церемония прошла с участием посла России в Мексике Эдуарда Малаяна, руководства Мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды Мехико, представителя Россотрудничества, а инициатором стал фонд "Диалог культур — единый мир".

"Фонд, отдавая дань уважения первому полету человека в космос, рад подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе, это шестой бюст в Западном полушарии, он знаменует дружбу между нашими народами и дружбу между Россией и Мексикой", — заявил в своем видеообращении глава фонда Руслан Байрамов.

Сейчас в разных странах фондом уже установлено порядка 20 бюстов различных деятелей, внесших значительный вклад в развитие человечества. Причем, как сказал РИА Новости представитель Россотрудничества в Мехико Андрей Пахомов, Мексика может стать уникальной страной, где будут размещены сразу два бюста Гагарина. Еще один планируется поставить на дороге между Канкуном и Тулумом по просьбе местных властей.

"Гагарин превратился в легенду не только для России, но и для всего мира, он открыл новую страницу в истории человечества, и мы благодарим мексиканскую сторону за помощь в установке бюста", — сказал посол Малаян.

Министр окружающей среды Мехико Таня Мюллер Гарсия со своей стороны отметила, что Музей естествознания уже более 50 лет является важным этапом для пробуждения интереса детей к точным наукам и космосу. "Полет Гагарина произошел 56 лет назад, вы можете представить, что тогда это значило для науки и естествознания, а наш музей сейчас посещают полмиллиона детей в год, чтобы узнать все, что связано с естествознанием", – сказала министр.