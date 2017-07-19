Кустурица приедет в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Максим Грознов. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в своем видеообращении подтвердил, что 23 июля приедет в Крым и даст единственный концерт со своей группой The No Smoking Orchestra для жителей и гостей Ялты.
"Привет. Меня зовут Эмир Кустурица, я приезжаю в Ялту, будем играть концерт в "Юбилейном" (концертном) зале 23 июля", — сказал Кустурица в видео, предоставленном организаторами мероприятия – концертным агентством Inconcert.
Кроме того, в рамках своего первого визита в Крым Эмир Кустурица намерен осмотреть места и достопримечательности полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма, сообщили РИА Новости в агентстве.
Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>