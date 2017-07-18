Лидера группы Depeche Mode выписали из минской больницы

МИНСК, 18 июл — РИА Новости, Нина Гурина. Лидер группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из минской больницы, куда был госпитализирован накануне, сообщил РИА Новости во вторник главный врач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко.

В понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске сообщили, что мероприятие отменено из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство. В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.

"Думаю, он уже уехал (из больницы — ред.)", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что выписка состоялась во вторник.

Главврач подчеркнул, что состояние музыканта удовлетворительное, необходимая медицинская помощь была ему оказана в полном объеме.

Он также воздержался от комментариев относительного итогового диагноза Гаана, подчеркнув, что эта информация носит личный характер.

Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.