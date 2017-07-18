"Игра престолов" в московском метро: ночной показ нового эпизода

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Анна Горбашова. Показ первого эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов" прошел в московском метро на станции "Маяковская", превратившейся на одну ночь в сказочный Вестерос, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Показ начался во вторник в 2 часа ночи. Несмотря на будний день, поклонников сериала собралось предостаточно. У входа в метро на Триумфальной площади, подсвеченного холодным синим цветом, толпились счастливчики, выигравшие билеты, которые разыгрывала администрация метрополитена в соцсетях.

"Это прикольно — ночью оказаться в метро, увидеть его таким молодым, современным, а не мрачным с вечно уставшей толпой", — поделился радостью с корреспондентом РИА Новости 23-летний москвич Алексей.

Селфи на престоле



У турникетов прогуливалась зловещего вида парочка из "племени диких" в шкурах и с черепами на палках — с ней гости премьеры фотографировались наперегонки. Не обошлось на премьере без трона – того самого вожделенного престола, за который бьются седьмой сезон герои полюбившейся всему миру саги. На троне восседала мать драконов Дейнерис Таргариен в компании Джона Сноу и карлика Тириона Ланнистера. К престолу быстро выстроилась очередь ради вожделенного селфи.

На станции зрителей встречал "Мулерман бэнд" — два скрипача в белом и ударник и клавишник в черном, скрасившие ожидание зрителей перед показом.

"Это все очень здорово. Впервые ночью я побывал на показе мод в метро в 90-е годы вместе с малоизвестным тогда музыкантом Ильей Лагутенко. Нас долго везли на какую-то дальнюю станцию, где дефилировали модели", — поведал журналистам радиоведущий Михаил Козырев.

Стать ближе к пассажирам



Первый замначальника метрополитена Роман Латыпов рассказал, что показ "Игры престолов" продолжает акцию "Ночь в метро", которая стартовала в 2010 году.

"У нас уже была "Ночь балета", "Ночь театра", "Ночь йоги", в этом году сезон открылся показом отечественного фильма "Тень". Сегодняшнее мероприятие вызвало особый ажиотаж, билеты мы разыгрывали на наших официальных аккаунтах методом случайных чисел",- рассказал Латыпов.

По его словам с 2010 года "Ночь в метро" посетили 10 тысяч человек, с начала этого года – 2 тысячи человек.

"Мы делаем это, чтобы стать ближе к пассажирам метрополитена", — добавил Латыпов.