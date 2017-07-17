Группа Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни музыканта

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Британская группа Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни одного из участников группы, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.
Музыканты призывают фанатов сохранить билеты на шоу, чтобы получить компенсацию за отмененный концерт или же попасть на выступление, назначенное на новую дату.
Depeche Mode выступили с концертами в Санкт-Петербурге и Москве в четверг и субботу.
Группа Depeche Mode – один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.