Группа Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни музыканта

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Британская группа Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни одного из участников группы, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

"Мы с сожалением сообщаем, что ввиду болезни одного из членов группы Depeche Mode не смогут выступить сегодня в Минске в Белоруссии. Мы рассматриваем сейчас все варианты переноса этого концерта на более позднюю дату", — говорится в заявлении группы. Кто именно из членов группы заболел, не уточняется.

Музыканты призывают фанатов сохранить билеты на шоу, чтобы получить компенсацию за отмененный концерт или же попасть на выступление, назначенное на новую дату.

Depeche Mode выступили с концертами в Санкт-Петербурге и Москве в четверг и субботу.

Группа Depeche Mode – один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.