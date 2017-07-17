Скончался режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский режиссер, снявший фильм "Ночь живых мертвецов", скончался в США в возрасте 77 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его менеджера.

"Он умер спокойно, во сне после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие, которому удалось пройти испытание временем и которое продолжит существовать", — приводит агентство слова менеджера Криса Ро.

Ромеро являлся автором цикла кинокартин про зомби-апокалипсис. Первый фильм, совершивший переворот в жанре фильмов ужасов и посвященный этой теме, — "Ночь живых мертвецов" он снял в 1968 году.