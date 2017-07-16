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Культура

Умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

16:3916.07.2017
(обновлено: 16:48 16.07.2017)
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© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкАктер Владимир Толоконников. Архивное фотоАктер Владимир Толоконников. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Луковский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в фильме "Собачье сердце", скончался на 75-м году жизни.

Артист умер в Москве, куда недавно вернулся после съемок в Геленджике, в ночь на воскресенье. "Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)", — рассказала РИА Новости представитель Театра имени Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

В понедельник в театре состоится памятное прощание. Похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.

Причина смерти Толоконникова пока не называется. По словам его коллег по театру, в последние месяцы он тяжело болел.

Шариков и Хоттабыч

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Со школьных лет занимался самодеятельностью. Первым местом его работы стал Театр юного зрителя в Куйбышеве (ныне Самара), куда актер пришел после армии.

Актер Владимир Толоконников. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Биография Владимира Толоконникова
В 1973 году Толоконников окончил актерский факультет Ярославского театрального училища, а затем вернулся в родной город и стал актером Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова. На этой сцене он сыграл более трех сотен ролей — Фирса в "Вишневом саде", Луку в "На дне", Кардинала Вулси в "Королевских играх" и множество других.

В кино Толоконников дебютировал в 1981 году — в боевике "Последний переход". Но широкую известность он получил только семь лет спустя, после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце", в котором выступил в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Затем актер неоднократно появляся на киноэкранах. Среди его работ — "Облако-рай", "Мечты идиота", "Небо в алмазах", "Тот, кто нежнее", "Хоттабыч", "Паршивые овцы", роли в телесериалах.

Роль Шарикова принесла Толоконникову государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а картина "Хоттабыч" — кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль".

Актер удостоен звания заслуженного артиста Казахской ССР. В 2009 году его наградили российским орденом Дружбы.

Толоконников был женат, вырастил двоих сыновей, один из которых тоже стал актером.

"Ему были чужды пафос и чванство"

Коллеги Толоконникова по театру вспоминают актера с большой теплотой.

"Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов. И в то, что он больше никогда не выйдет на сцену в "Семейном портрете с посторонним" — спектакле, который, казалось, никогда не умрет…" — говорится в сообщении на странице Театра имени Лермонтова в Facebook.

Режиссер Владимир Бортко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Режиссер "Собачьего сердца" рассказал о Толоконникове
Актеры высоко оценивают человеческие качества Толоконникова. "Ему были чужды пафос, чванство, самоуспокоенность… Владимир Алексеевич был очень азартным человеком – с легкостью дал согласие участвовать во флешмобе в Алма-атинском аэропорту, выйдя к авиапассажирам в костюме Городничего из спектакля "Ревизор". Хотя теоретически мог отказаться, сославшись на занятость", — рассказывают они.

По их воспоминаниям, "при поистине оглушительной популярности и всенародной любви чаша звездной болезни миновала Владимира Алексеевича, скорее его отличала сердечная избыточность". Коллеги говорят, что он был примером для молодежи и никогда не подводил родной театр.

Что касается самой звездной роли Толоконникова, то она, как считают коллеги актера, обессмертила его.

"Правда, сам Владимир Алексеевич не очень любил, когда его ассоциировали с отрицательным, хотя и безумно обаятельным персонажем", — вспоминают артисты.

Режиссер Владимир Бортко также поделился впечатлениями от работы с Толоконниковым. 

"Он запомнился мне по нашей с ним совместной работе, хотя это и было тридцать лет назад, но она оказалась достаточно удачной. И эта удачность в значительной степени связана с ним. Мне в жизни повезло, что я встретил такого актера. Я хотел бы сказать, что он был очень большим и хорошим человеком", — рассказал он в интервью каналу RT.

"Мне очень жаль. Уходят лучшие люди", — добавил Бортко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актера.

"Он обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки запоминающихся ролей в театре и кино, завоевать искреннюю любовь миллионов людей", — говорится в телеграмме.

По словам Медведева, зрители любили Толоконникова "за удивительный талант перевоплощения, яркую самобытность и обаяние". Коллеги и известные режиссеры, заметил Медведев, ценили в актере профессионализм, умение органично войти в образ, точно передать авторский замысел и характер своего героя.

"Поэтому картины с его участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их всегда будут смотреть и пересматривать, находя в них новые грани творчества признанных мастеров, к которым, несомненно, принадлежал и Владимир Алексеевич Толоконников", — отметил премьер.

© Киностудия "Ленфильм"Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"
© Киностудия "Ленфильм"
Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"
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