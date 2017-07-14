ЯпойдунаМатильду: Facebook вступился за фильм Алексея Учителя

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. В Facebook стартовал флешмоб, призывающий пользователей посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда". Премьера картины, рассказывающей о романтических отношениях между последним российским императором Николаем Вторым и балериной Матильдой Кшесинской, состоится лишь через три месяца. Тем не менее лента уже успела побывать главной темой новостей: все из-за жесткой критики со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и ряда представителей духовенства. Организатор флешмоба #ЯпойдунаМатильду рассказал РИА Новости о том, почему вступился за фильм, который никто не видел.

Страсти по "Матильде" не утихают вот уже полгода. За это время в дискуссию вокруг еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя включились кинематографисты, депутаты, юристы, общественные организации, представители РПЦ, потомки Романовых и рядовые пользователи соцсетей. С вопросом о судьбе скандального фильма актер Сергей Безруков даже обратился к президенту в ходе "прямой линии".

Сам факт, что такую ожесточенную полемику вызвала картина, о которой пока можно судить только по трейлеру и рекламным постерам, вызывает беспокойство, считает адвокат Артем Кирьянов, первый вице-президент Молодежного союза юристов России и член Общественной палаты. С помощью флешмоба в Facebook он хочет напомнить обеим сторонам конфликта, что прежде, чем спорить, фильм нужно все-таки посмотреть.

"Та волна, которая прокатилась по социальным сетям, по средствам массовой информации с призывами экстремистского толка, с религиозными радикальными призывами о том, что картину надо запретить, надо сжигать культурные учреждения, кинотеатры, в которых будет демонстрация этого фильма, — это, конечно, очень тревожит юридическую общественность. Это противоречит не только формализованному закону, Конституции, но и здравому смыслу, духу сегодняшней жизни. Давайте начнем с простого — хотя бы посмотрим фильм, потому что эта фраза нашего советского периода "я не читал, но осуждаю", на мой взгляд, недопустима в современных реалиях", — поделился Кирьянов.

В итоге акцию поддержали не только коллеги-юристы, но и совершенно незнакомые пользователи разных возрастов и профессий, которые присылают Кирьянову сообщения с поддержкой. По словам юриста, негативных отзывов он, напротив, не получил, ведь флешмоб носит исключительно разъяснительный характер и не ставит цели изменить чьи-то взгляды на творчество Алексея Учителя или фигуру Николая Второго.

"У меня нет никакого предвзятого отношения к творчеству Учителя, я с удовольствием схожу на премьерный показ и напишу уже о своем отношении именно к фильму. Я также спокойно отношусь к фигуре Николая Второго — никаких предубеждений у меня к нему нет. У каждого творческого человека есть право на заявление своей позиции. Нас же не смущает Лев Толстой? Хотя он очень противоречив, совсем не придерживался исторических фактов во многих своих описаниях. У нас нет цели развить дискуссию на тему исторических совпадений или несовпадений. Есть желание снизить градус накала и не допустить никаких проявлений экстремизма, которые могут реально вылиться в противоправные действия на физическом уровне. Это страшная история, когда из виртуальной реальности мы переходим в действительность, и призывы реализуются людьми, которым, поверьте, совершенно все равно, насколько точно с позиции искусства режиссер воспроизвел то или иное историческое событие", — отметил автор флешмоба.

© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК" Кадр из фильма "Матильда" © Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК" Кадр из фильма "Матильда"

Ранее Алексей Учитель неоднократно предлагал и Наталье Поклонской, и членам комитета Госдумы по культуре посмотреть "Матильду" до официальной премьеры, чтобы дать картине свою оценку. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин также призывал общественность не делать выводов до показа фильма, который состоится в Мариинском театре 6 октября 2017 года.