Billboard назвал самого высокооплачиваемого исполнителя 2016 года

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Американский еженедельник Billboard опубликовал список самых высокооплачиваемых исполнителей по итогам 2016 года: рейтинг издания возглавила певица Бейонсе (Beyoncé), заработавшая 62,1 миллиона долларов.

Большую часть суммы – 54,7 миллиона долларов – 35-летняя американка заработала в ходе концертного тура Formation World Tour, проходившего в поддержку альбома Lemonade. С апреля по октябрь певица дала 50 концертов.

На второй строчке с доходом более 42 миллионов долларов расположилась рок-группа Guns N' Roses. Концертный тур, последовавший за воссоединением музыкантов, стал самым кассовым в истории группы. Третье место досталось 67-летнему фолк-исполнителю Брюсу Спрингстину. Около 37 миллионов долларов заработали американский рэпер Дрейк и британская певица Адель.

В десятку лидеров по данным Billboard также вошли группа Coldplay, самый молодой участник "десятки", 23-летний певец Джастин Бибер, репер Канье Уэст и двое американских кантри-музыкантов — Люк Брайн и Кенни Чесни, входящие в тройку самых высокооплачиваемых в США исполнителей в этом жанре