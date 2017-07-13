Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму: карнавал на черноморском побережье

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В артистическом поселке Коктебель в Крыму с 18 по 20 августа пройдет международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. На протяжении многих лет фестиваль остается одним из самых ярких событий в культурной жизни Крыма: за 15 лет здесь выступили лучшие джазовые коллективы со всего мира, а гостями Koktebel Jazz Party ежегодно становятся тысячи любителей музыки.

В этом году посетителей ждет выступление московского джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена российского происхождения Валерия Пономарева, а также музыкантов из США, Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, Бразилии и Кореи. Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет вместе с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля также смогут увидеть выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.

"В 2003 году в Крыму прошел первый фестиваль "Джаз Коктебель". Мне посчастливилось стать его основателем вместе с моими украинскими друзьями Лилией Млинарич, Владимиром Соляником и Кириллом Вышинским, — рассказывает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Тогда мы вместе с музыкантами жили в палатках, а на пригорке под Кара-Дагом после основных концертов наслаждались зажигательными джемами. С тех пор джаз в бархатный сезон в Коктебеле ни на один год не утихал. Всех поклонников этой магии приглашаю и в этом году на Koktebel Jazz Party. Добро пожаловать на 15-й сезон джаза в Коктебеле!"

Юбилейный Koktebel Jazz Party пройдет в ритме джазового карнавала — фестиваль порадует гостей и жителей Коктебеля искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и, конечно, живыми выступлениями, которые традиционно пройдут на двух площадках: главной сцене, расположенной на берегу моря, и волошинской — в доме-музее поэта Максимилиана Волошина. Билеты можно приобрести у официального партнера мероприятия Concert.ru, а также в кассах площадки в дни фестиваля.

В прошлом году на Koktebel Jazz Party выступили джаз-бенды из более чем 15 стран мира, включая Германию, США, Францию, Великобританию, Кубу, Китай, Японию. Они исполнили свыше 150 композиций для 12 тысяч зрителей.

С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. Например, в 2015 и 2016 годах всю выручку перечислили единственной школе поселка Коктебель, в которой был проведен капитальный ремонт.