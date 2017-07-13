Кехман уходит из Новосибирского театра оперы и балета

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост, подтвердил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Правда, да. С поста генерального директора", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. По словам министра, уход директора связан с ведущимся против него судебным делом о банкротстве.
"В течение месяца мы получим соответствующее заявление, если он его уже не написал. Я не знаю", — уточнил Мединский.
При этом министр отметил, что уже рассматриваются кандидатуры на эту должность.
"Мы рассматриваем сейчас различные кандидатуры на исполняющего обязанности генерального директора", — сообщил министр.
Он также отметил заслуги Кехмана на посту генерального директора театра.
"Хочу отметить, что за время работы Кехмана существенно выросли доходы театра. Практически в полтора раза. И этот год будет ещё лучше предыдущего. Это за два года. Увеличилась заполняемость зала, проведён ремонт в том числе с привлечением внебюджетных средств. Кехман сам их искал", — заявил Мединский.