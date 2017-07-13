Кехман уходит из Новосибирского театра оперы и балета

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост, подтвердил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Правда, да. С поста генерального директора", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. По словам министра, уход директора связан с ведущимся против него судебным делом о банкротстве.

"Я имел с ним на эту тему продолжительный разговор. Формально, как вы знаете, у нас решения суда нет. Но Кехман сказал, чтобы не подрывать имидж министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, потом после отпуска с должности генерального директора он уходит", — сказал Мединский.

"В течение месяца мы получим соответствующее заявление, если он его уже не написал. Я не знаю", — уточнил Мединский.

При этом министр отметил, что уже рассматриваются кандидатуры на эту должность.

"Мы рассматриваем сейчас различные кандидатуры на исполняющего обязанности генерального директора", — сообщил министр.

Он также отметил заслуги Кехмана на посту генерального директора театра.

"Хочу отметить, что за время работы Кехмана существенно выросли доходы театра. Практически в полтора раза. И этот год будет ещё лучше предыдущего. Это за два года. Увеличилась заполняемость зала, проведён ремонт в том числе с привлечением внебюджетных средств. Кехман сам их искал", — заявил Мединский.