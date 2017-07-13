Мединский: Миансарова оставила яркий след в музыкальном искусстве России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народная артистка, певица Тамара Миансарова оставила яркий след в музыкальном искусстве России, ее светлая и душевная манера исполнения дарила радость миллионам ее слушателей, сообщается в телеграмме от имени министра культуры Владимира Мединского.

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Как сообщил РИА Новости супруг певицы Марк Фельдман, ее похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник.

"С большой горечью узнал о смерти Тамары Миансаровой, народной артистки России, подарившей слушателям немало популярных, полюбившихся песен. Творчество Тамары Григорьевны справедливо стало значимой частью целой эпохи в истории отечественной эстрады. Светлая, душевная манера исполнения на протяжении десятилетий дарила радость миллионам поклонников ее таланта, а на композициях "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Топ-топ" выросло не одно поколение россиян", — говорится в сообщении.

Мединский отметил, что богатый профессиональный опыт и непревзойденное мастерство позволили Миансаровой состояться не только в качестве блестящей вокалистки, но и в роли востребованного, уважаемого педагога. По его словам, она оставила поистине яркий след в музыкальном искусстве нашей страны.

"Прошу родственников, близких и друзей Тамары Миансаровой принять мои глубокие соболезнования. Искренне разделяю вашу скорбь", — добавил он.

Миансарова — исполнительница песен "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Топ-топ", "Глаза на песке". Певица первой завоевала Гран-при на международном конкурсе в Сопоте с песней "Солнечный круг", впоследствии Миансарова неоднократно получала призы на международных и советских конкурсах.