Мединский рассказал, что видел лишь фрагменты балета "Нуреев"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что не присутствовал на прогоне спектакля "Нуреев" в Большом театре, а видел лишь отдельные фрагменты постановки. На вопрос о том, готов ли он посмотреть балет в следующем году, министр ответил утвердительно.
"Я не видел постановку", — ответил Мединский на вопрос журналистов, соответствует ли спектакль сцене Большого театра.
"Спектакль я не видел. На прогоне не присутствовал. Смотрел только отрывки уже после", — уточнил он.
При этом, отвечая на вопрос, был ли он инициатором отмены спектакля, Мединский подчеркнул, что ранее давал комментарии на этот счёт. "Я уже официально все сказал", — отметил он.
Ранее заместитель министра культуры РФ Александр Журавский рассказал, что разговор министра культуры с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным произошел уже после решения о переносе премьеры балета "Нуреев".
"Обязательно. Я брошу все и пойду на прогон", — ответил он.
"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.