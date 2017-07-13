Мединский рассказал, что видел лишь фрагменты балета "Нуреев"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что не присутствовал на прогоне спектакля "Нуреев" в Большом театре, а видел лишь отдельные фрагменты постановки. На вопрос о том, готов ли он посмотреть балет в следующем году, министр ответил утвердительно.

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.

"Я не видел постановку", — ответил Мединский на вопрос журналистов, соответствует ли спектакль сцене Большого театра.

"Спектакль я не видел. На прогоне не присутствовал. Смотрел только отрывки уже после", — уточнил он.

При этом, отвечая на вопрос, был ли он инициатором отмены спектакля, Мединский подчеркнул, что ранее давал комментарии на этот счёт. "Я уже официально все сказал", — отметил он.

Ранее заместитель министра культуры РФ Александр Журавский рассказал, что разговор министра культуры с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным произошел уже после решения о переносе премьеры балета "Нуреев".

При этом министр ответил шуткой на вопрос о планах посетить спектакль в следующем году.

"Обязательно. Я брошу все и пойду на прогон", — ответил он.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.