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Культура

В Испании 20 июля эксгумируют останки Сальвадора Дали

14:1613.07.2017
(обновлено: 14:18 13.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВыставка работ Сальвадора Дали. Архивное фотоВыставка работ Сальвадора Дали. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАДРИД, 13 июл — РИА Новости. Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля, заявили в мэрии испанского города Фигерас (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония), где находится могила художника, сообщает каталонское издание El Punt Avui.

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo
Фонд Сальвадора Дали обжалует решение об эксгумации останков художника
В конце июня суд Мадрида принял решение эксгумировать останки Дали для установления отцовства. Таким образом судья удовлетворила иск жительницы Жироны, "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец.

Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе. Под одной из плит, которыми выложен пол здания, находится склеп с телом художника. Образец ДНК будет взят прямо в музее, выносить останки за его пределы не будут.

Между тем на рассмотрении суда находится иск, поданный Фондом "Гала-Сальвадор Дали", который оспаривает эксгумацию. Судебное заседание назначено лишь на 18 сентября.

"Мы не против того, чтобы установить отцовство, но существуют другие возможности получения генетического материала кроме эксгумации", — заявляют в фонде. В частности, там предлагают взять ДНК у брата "ясновидящей" — если они совпадут с ДНК истицы, значит у них общие родители – как отец, так и мать.

Однако адвокат Энрике Бланкес заявил, что против такого варианта, поскольку "он не будет окончательным, и единственное, что произойдет – это продление процесса, который длится уже более двух лет". Сама Абель также выступила против, поскольку, по ее словам, ее брат болен лейкемией.

Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас. У ее матери якобы была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме друзей Дали. В 1955 году женщина переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Фонд "Гала-Сальвадор Дали" был основан в 1983 году самим Дали и в настоящее время среди прочей деятельности занимается управлением театра-музея.

В поисках своего Дали: аукцион работ сюрреалиста в Петербурге
© РИА Новости / Игорь РуссакБолее 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Более 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРаботы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.

Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Работы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.

Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДля участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".

Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Для участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".

Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПеред торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Перед торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.
© РИА Новости / Игорь РуссакКроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Кроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.
© РИА Новости / Игорь РуссакИдея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Идея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДевятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.

Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Девятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.

Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкИз представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Из представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.
© РИА Новости / Игорь РуссакИх общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Их общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкУникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.

Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Уникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.

Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".

Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".

Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкНачальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).

Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Начальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).

Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
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