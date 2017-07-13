В Испании 20 июля эксгумируют останки Сальвадора Дали

МАДРИД, 13 июл — РИА Новости. Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля, заявили в мэрии испанского города Фигерас (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония), где находится могила художника, сообщает каталонское издание El Punt Avui.
Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе. Под одной из плит, которыми выложен пол здания, находится склеп с телом художника. Образец ДНК будет взят прямо в музее, выносить останки за его пределы не будут.
Между тем на рассмотрении суда находится иск, поданный Фондом "Гала-Сальвадор Дали", который оспаривает эксгумацию. Судебное заседание назначено лишь на 18 сентября.
"Мы не против того, чтобы установить отцовство, но существуют другие возможности получения генетического материала кроме эксгумации", — заявляют в фонде. В частности, там предлагают взять ДНК у брата "ясновидящей" — если они совпадут с ДНК истицы, значит у них общие родители – как отец, так и мать.
Однако адвокат Энрике Бланкес заявил, что против такого варианта, поскольку "он не будет окончательным, и единственное, что произойдет – это продление процесса, который длится уже более двух лет". Сама Абель также выступила против, поскольку, по ее словам, ее брат болен лейкемией.
Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас. У ее матери якобы была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме друзей Дали. В 1955 году женщина переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.
Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Фонд "Гала-Сальвадор Дали" был основан в 1983 году самим Дали и в настоящее время среди прочей деятельности занимается управлением театра-музея.
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