В Испании 20 июля эксгумируют останки Сальвадора Дали

МАДРИД, 13 июл — РИА Новости. Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля, заявили в мэрии испанского города Фигерас (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония), где находится могила художника, сообщает каталонское издание El Punt Avui.

В конце июня суд Мадрида принял решение эксгумировать останки Дали для установления отцовства. Таким образом судья удовлетворила иск жительницы Жироны, "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец.

Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе. Под одной из плит, которыми выложен пол здания, находится склеп с телом художника. Образец ДНК будет взят прямо в музее, выносить останки за его пределы не будут.

Между тем на рассмотрении суда находится иск, поданный Фондом "Гала-Сальвадор Дали", который оспаривает эксгумацию. Судебное заседание назначено лишь на 18 сентября.

"Мы не против того, чтобы установить отцовство, но существуют другие возможности получения генетического материала кроме эксгумации", — заявляют в фонде. В частности, там предлагают взять ДНК у брата "ясновидящей" — если они совпадут с ДНК истицы, значит у них общие родители – как отец, так и мать.

Однако адвокат Энрике Бланкес заявил, что против такого варианта, поскольку "он не будет окончательным, и единственное, что произойдет – это продление процесса, который длится уже более двух лет". Сама Абель также выступила против, поскольку, по ее словам, ее брат болен лейкемией.

Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас. У ее матери якобы была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме друзей Дали. В 1955 году женщина переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Фонд "Гала-Сальвадор Дали" был основан в 1983 году самим Дали и в настоящее время среди прочей деятельности занимается управлением театра-музея.