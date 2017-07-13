Миансарову похоронят на Троекуровском кладбище 17 июля

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народная артистка России Тамара Миансарова будет похоронена на Троекуровском кладбище в понедельник, 17 июля, рассказал РИА Новости супруг певицы Марк Фельдман.

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни.

"Похороны будут на Троекуровском кладбище, скорее всего, в понедельник, видимо, там же и прощание", — сказал Фельдман.

Миансарова — исполнительница песен "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Топ-топ", "Глаза на песке". Певица первой завоевала Гран-при на международном конкурсе в Сопоте с песней "Солнечный круг", впоследствии Миансарова неоднократно получала призы на международных и российских конкурсах.