В Липецкой области откроют мемориальную доску отцу Лермонтова

Сквер на проспекте Мира в Липецке. Архивное фото

Сквер на проспекте Мира в Липецке. Архивное фото

ЛИПЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Мемориальная доска отцу знаменитого русского поэта Михаила Лермонтова будет открыта 15 июля в деревне Шипово Становлянского района Липецкой области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Юрий Петрович Лермонтов — отец поэта был первоночально захоронен именно в деревне Шипово, в 1831 году. После открытия мемориальной доски состоятся Лермонтовские чтения. Они пройдут в деревне Кропотово-Лермонтово Становлянского района", — пояснил сотрудник пресс-службы.

На чтениях соберутся представители творческой интеллигенции Липецка, Ельца, Станового. Прозвучат их стихи, посвященные поэту. Юные чтецы становлянских сельских школ выступят со стихами Лермонтова, участники художественной самодеятельности исполнят романсы на его поэтические творения. Юные художники представят работы по мотивам произведений Лермонтова. Также будут работать несколько выставок. Юные художники и мастера кисти представят свои работы. Кроме того, все желающие смогут посетить выставку народных промыслов и попробовать булочки, испеченные по старинным рецептам семьи Лермонтовых.

"Щедрая липецкая земля подарила Отечеству немало талантливых поэтов и писателей, известных деятелей искусства и просветителей. Необходимо бережно хранить бесценное наследие минувших поколений, величие родного языка и литературы", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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