Кобзон: Тамара Миансарова "проживала" свои песни на сцене

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова была первой, кто на официозной советской эстраде осмелился раскрепощенно вести себя на сцене и проживать свои песни во время исполнения, рассказал РИА Новости Иосиф Кобзон.

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в накануне Москве на 87-м году жизни.

"Мы работали с Тамарой в одной организации. Вместе выступали на конкурсе в Сопоте в Польше, где она завоевала первую премию. Тамара была пианисткой, притом хорошей пианисткой, а потом она начала петь, появились первые хиты — "Рыжик", "Черный кот". Мы вместе с ней пели "Пусть всегда будет солнце". Очень быстро, выступая на "Голубых огоньках" она завоевала популярность. Тамара впервые на эстраде стала "играть" песни: мы же все были зашоренные, при галстуках, платьях и костюмах", — рассказал Кобзон

Он выразил соболезнования супругу Миансаровой Марку Фельдману.

"Я помогал с лечением как мог… Очень жаль, конечно, мои соболезнования Марку (Фельдману)", — добавил Кобзон.

Миансарова — исполнительница песен "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Топ-топ", "Глаза на песке". Певица первой завоевала Гран-при на международном конкурсе в Сопоте с песней "Солнечный круг", впоследствии Миансарова неоднократно получала призы на международных и российских конкурсах.