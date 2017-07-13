Кобзон: Тамара Миансарова "проживала" свои песни на сцене

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова была первой, кто на официозной советской эстраде осмелился раскрепощенно вести себя на сцене и проживать свои песни во время исполнения, рассказал РИА Новости Иосиф Кобзон.
Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в накануне Москве на 87-м году жизни.
Он выразил соболезнования супругу Миансаровой Марку Фельдману.
"Я помогал с лечением как мог… Очень жаль, конечно, мои соболезнования Марку (Фельдману)", — добавил Кобзон.
Миансарова — исполнительница песен "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Топ-топ", "Глаза на песке". Певица первой завоевала Гран-при на международном конкурсе в Сопоте с песней "Солнечный круг", впоследствии Миансарова неоднократно получала призы на международных и российских конкурсах.