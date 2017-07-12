Умерла актриса Ирина Бунина

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Актриса театра и кино Ирина Бунина скончалась в Киеве на 78-м году жизни, сообщается на странице театра имени Леси Украинки в Facebook.

Как отметил в Facebook театральный критик и журналист Олег Вергелис, заслуженная артистка Украины в последние годы жизни болела и перенесла несколько операций.

Ирина Бунина снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых такие киноленты, как "Артист из Кохановки", "Вечный зов", "Возвращение Мухтара", "Мать и мачеха", "Седьмое небо". Она также исполнила несколько десятков театральных ролей.

Бунина родилась 17 августа 1939 года в Магнитогорске, окончила Московское театральное училище имени Б. Щукина. В 1961–1966 годах была артисткой Московского академического Театра имени Евгения Вахтангова, затем переехала в Киев и перешла в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки. Звание заслуженной артистки Украинской ССР получила в 1974 году, а Народной артистки Украины — в 1992 году. Лауреат премии "Киевская пектораль" в номинации "За весомый вклад в развитие театрального искусства" в 2009 году.