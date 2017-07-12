Правительство одобрило создание комиссии по культурной политике

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание комиссии по вопросам государственной культурной политики, соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам государственной культурной политики", — говорится в документе.

Согласно тексту постановления, основная задача комиссии — выработка и корректировка стратегических подходов к реализации государственной культурной политики.

В частности, отмечается, что комиссия будет разрабатывать проекты стратегии государственной культурной политики, уточнять задачи ее реализации, корректировать действующие и готовить новые программы для реализации стратегии государственной культурной политики.

Также комиссия займется созданием нормативно-правовой базы для реализации государственной культурной политики, формированием эффективных механизмов координации деятельности субъектов государственной культурной политики и другими функциями.

Отмечается, что возглавлять комиссию будет зампредседателя правительства России. Состав комиссии будет утвержден отдельным распоряжением правительства.