Страной-гостем культурного форума в Петербурге в этом году будет Япония

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году будет Япония, а в 2018 году – Италия, сообщил журналистам заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"В этом году страной-гостем является Япония, поскольку в Японии в этом году проходят "Русские сезоны". На комитете было принято решение, что та страна, в которой проходят "Русские сезоны", в конце года становится страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ну а в следующем году "Русские сезоны" будут в Италии, поэтому страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума станет Италия", — сказал замминистра.

Журавский напомнил, что 6-й Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября. Традиционными площадками форума являются Эрмитаж, Этнографический музей, цирк, Мариинский театр, а также другие театры, выставочные пространства и музей.

"Большое количество зарубежных участников согласовали свое участие. И мы надеемся, что в этом году Санкт-Петербургский культурный форум будет еще более амбициозен, чем в прошлом году… Что касается профессионального потока, то мы думаем, что совершенно точно это будет не меньше прошлогоднего. В прошлом году всего и профессиональный, и общественный поток — около 20 тысяч человек. В этом году будет совершенно точно больше", — заявил он.

Журавский напомнил, что в прошлом году в форуме приняли участие специалисты из 91 страны. "Совершенно точно могу сказать, что каждая секция будет представлена специалистам высочайшего класса из самых разных стран мира. По опыту прошлого года могу сказать, что крупнейшими зарубежными делегациями были французская, итальянская, греческая, американская, китайская, ну и также стран СНГ. Всего 91 страна была представлена на форуме. Полагаю, что и этот рекорд Санкт-Петербургский международный культурный форум побьет", — отметил замминистра.

В рамках форума будут проходить музыкальные концерты, в том числе есть договоренности с Валерием Гергиевым, Денисом Мацуевым, несколько театральных премьер и кинопремьер. В том числе, предположительно, на форуме состоится премьера фильма "Лед".