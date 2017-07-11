Оркестром Франции в День взятия Бастилии будет управлять Гергиев

ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости, Виктория Иванова. Концерт Национального оркестра Франции под управлением известного российского дирижера Валерия Гергиева пройдет в пятницу на Марсовом поле в Париже в национальный праздник Франции – День взятия Бастилии.

Как сообщает столичная мэрия, концерт начнется в 21.15 местного времени (22.15 мск). Вход на него будет бесплатным для всех желающих. За концертом последует традиционный фейерверк.

В программе выступления – произведения Мусоргского, Берлиоза, Пуччини, Римского-Корсакова, Брамса и других композиторов.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году в начале Великой французской революции была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия.