"Грязные" выборы: Сергей Шнуров стал президентом "Нашествия"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Нашествие" — самый знаменитый ежегодный российский фестиваль рок-музыки. В этом году он отметился не только первыми в истории выборами президента, но и плохой погодой, из-за которой его гости буквально утонули в грязи.

Выборы президента "Нашествия" стартовали в полдень 6 июля и проходили в специальном шатре. Как отметил медиадиректор Сергей Горбачев, несмотря на плохую погоду, к этому времени у шатра уже собралась очередь из тех, кто спешил отдать свой голос. С тех пор он не простаивал пустым. Люди не только голосовали, но и фотографировались с бюллетенями. Тем, кто не мог найти шатер, помогали волонтеры МГУ, ВШЭ и ЦИКа, они же звали гостей на чай с шоколадом.

В списке претендентов на пост президента "Нашествия" оказались не только корифеи русского рока, но и отечественные поп-звезды, например Филипп Киркоров. Для многих голосовавших это стало настоящим сюрпризом. "Мужики, да у него даже отец Бедрос!" — удивился один из гостей.

Выборы шли три дня, в первый день в голосовании приняли участие около двух тысяч человек. Во второй день цифра была значительно выше, даже несмотря на то, что избирателей ждал довольно неприятный сюрприз — земля под ногами превратилась в месиво. Несмотря на все препятствия люди приходили и голосовали за своих любимых артистов. Такая же ситуация была и в третий день выборов. Впоследствии желание людей сделать свой выбор отметит председатель ЦИК России Элла Памфилова, отвечавшая за организацию голосования. "Свободный человек, обладающий силой воли, никогда, никому и ни в чем не должен отдавать своего права выбора", — сказала она позднее.

На бюллетенях с обратной стороны голосовавшие писали свои пожелания музыкантам. Впоследствии Сергей Горбачев и Элла Памфилова расскажут, что все бюллетени будут отправлены кандидатам, чтобы те могли прочитать, что написали им люди. Главными наблюдателями на выборах были журналисты, они имели доступ к площадке не только во время голосования, но и после закрытия, во время подсчета голосов, которым занимались исключительно сотрудники ЦИКа. Это было главным условием, которое комитет выдвинул организатором "Нашествия", чтобы сделать подсчет беспристрастным.

За все время проведения голосования было только три попытки вброса бюллетеней, которые успешно пресекли сотрудники избирательного центра. Один из злоумышленников признался, что просто хотел проверить, насколько честно и серьезно организаторы подошли к выборам. "Я очень рад, что организаторы сделали выборы честными, открытыми", — отметил он.

В финальный день в 16.00 с главной сцены фестиваля глава ЦИК России и медиадиректор фестиваля объявили результаты выборов: президентом "Нашествия-2017" стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, который на фестиваль не приехал. Многих такой результат не устроил. Чуть позже на пресс-конференции у Памфиловой спросили, довольна ли она результатом и считает ли она Шнура достойным президентом.

"Самыми упорными оказались поклонники Шнура. Они не поленились и пришли, преодолели все трудности и проголосовали. И в первую очередь это победа не Сергея, а его фанатов. Человек должен понимать, что если он не выбирает, то выбирают за него. Здесь выбирало не жюри, а люди, которые пришли и проголосовали, нравится нам это или нет", — ответила глава ЦИК. При этом она призналась, что сама не голосовала, но если бы сделала это, то отдала бы свой голос Юрию Шевчуку, которого уважает не только как музыканта, но и как человека.

Что касается погоды, то вышеупомянутое выражение "месиво" не сможет в полной мере описать ту ситуацию, которая сложилась на "Нашествии". Вместо травы, которая еще вчера была на поле перед сценой, появились лужи и грязь. Что творилось в остальных зонах фестиваля — лучше посмотреть на фото.

После трех дней фестиваля всех мужчин можно было смело забирать в армию, уж они бы точно справились с любыми марш-бросками. Кстати, любой желающий в зоне "Армия России" мог пройти тест на пригодность к воинской службе и записаться в ряды новобранцев. Также каждый мог посмотреть на выставку военной техники, поучаствовать в мастер-классах по выживанию в условиях дикой природы, что было очень кстати при тех погодных условиях, в которых оказались гости "Нашествия".