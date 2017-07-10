Минкульт опроверг сообщения о переносе "Нуреева" по указанию Мединского

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министерство культуры опровергло сообщения о том, что премьеру спектакля "Нуреев" в Большом театре перенесли по распоряжению министра культуры Владимира Мединского.

Ранее директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что премьеру балета, поставленного Кириллом Серебренниковым, перенесли с 11 июля на май 2018 года из-за того, что артисты оказались не готовы к спектаклю. Некоторые СМИ написали, что премьеру перенесли по распоряжению Мединского.

"Подтверждаем, что между министром культуры России Владимиром Мединским и гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным состоялся долгий обстоятельный телефонный разговор, в котором они, в том числе, обсуждали балет "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Однако, цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений. Это исключительно компетенция художественного руководства, которому мы всецело доверяем", — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Пресс-секретарь министра Ирина Казначеева в свою очередь рассказала РИА Новости, что министр спектакль не смотрел.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Спектакль создан при участии хореографа Юрия Посохова, режиссера и сценографа Кирилла Серебренникова и композитора Ильи Демуцкого. Эта же творческая команда в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска".