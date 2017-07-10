Урин опроверг слухи о том, что спектакль "Нуреев" хотел купить Абрамович

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин опроверг слухи о том, что постановку Кирилла Серебренникова "Нуреев" хотел купить предприниматель Роман Абрамович.

Ранее Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова перенесли с 11 июля на май 2018 года.

"На прогоне был Роман Аркадьевич Абрамович, ему действительно прогон понравился, это правда. Но у нас не было разговора о приобретении спектакля, и я спектакль, который создан на государственные деньги, даже по закону не имею права (продавать). Но такого разговора не было", — сказал Урин журналистам в понедельник.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.