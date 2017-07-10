Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг записала одну из своих новых сказок прямо на маскарадном костюме, сейчас она не уверена, будет ли когда-нибудь публиковать этот текст.

"Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения). Я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги. Не знаю, будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас она висит в моем шкафу", — сообщила 51-летняя Роулинг в интервью телеканалу CNN.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации "поттерианы". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.