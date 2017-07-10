Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" Серебренникова на 2018 год

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова на май 2018 года, сообщил журналистам директор театра Владимир Урин в понедельник.

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля на неопределенный срок. Вместо постановки "Нуреев" зрителям 11, 12, 13 и 14 июля покажут балет "Дон Кихот". При этом источник в театре сообщил РИА Новости, что премьеру перенесли из-за того, что спектакль не готов и его рано показывать зрителям.

"В апреле педагоги приступят к репетициям, 4-5 мая (2018 года) мы планируем премьеру "Нуреева", — сказал Урин.

По его словам, в это время Серебренников будет в Мюнхене, однако его присутствие не обязательно, режиссер может послать на репетиции своего представителя, если не успеет вернуться из Германии. Урин подчеркнул, что из-за переноса спектакля театр понес репутационные потери, но не финансовые. При этом он полностью отверг политическую подоплеку вопроса.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.