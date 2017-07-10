Галерея Глазунова будет работать бесплатно 11 июля

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Вход в галерею ушедшего из жизни художника Ильи Глазунова будет бесплатным 11 июля, сообщается на сайте департамента культуры Москвы в понедельник.
"Одиннадцатого июля Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова будет работать бесплатно. Кроме этого, можно будет оставить запись в книге памяти", — следует из сообщения.
Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Галерею художника, а также Музей сословий неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин. Художник являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".