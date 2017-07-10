Галерея Глазунова будет работать бесплатно 11 июля

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Вход в галерею ушедшего из жизни художника Ильи Глазунова будет бесплатным 11 июля, сообщается на сайте департамента культуры Москвы в понедельник.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений – скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни. Его похоронят во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.

"Одиннадцатого июля Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова будет работать бесплатно. Кроме этого, можно будет оставить запись в книге памяти", — следует из сообщения.

Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Галерею художника, а также Музей сословий неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин. Художник являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".