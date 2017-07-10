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Культура

На выборах президента "Нашествия" предотвратили вбросы и "карусели"

10:0910.07.2017
(обновлено: 10:15 10.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фотоПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Две попытки вброса и попытку "карусели" в ходе голосования на выборах президента рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области были предотвращены, а все бюллетени с голосами, отданными за всех участвовавших музыкантов-кандидатов, и пожеланиями от избирателей на обратной стороне будут отправлены им, рассказала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова, огласившая накануне результаты этих выборов.

Лидер группы Ленинград Срегей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Шнуров стал президентом "Нашествия"
"Нашествие" проходило в этом году с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль состоялся в Большом Завидово Тверской области. Ранее стало известно, что организаторы решили впервые провести выборы президента "Нашествия". На сайте фестиваля до 2 июля проходило предварительное голосование, по итогам которого были отобраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Сообщалось, что глава ЦИК России проведет эти выборы и огласит их результаты в последний день фестиваля. Акция отчасти имитировала настоящие выборы — "шатер для голосования" с ящиками для бюллетеней оборудовали камерами, статус наблюдателей получали представители аккредитованных на фестиваль СМИ.

Победу на этих выборах одержал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, за него проголосовали свыше 1,6 тысяч человек (20,9%) из более чем 7,8 тысяч избирателей, которые, по данным организаторов, приняли участие в голосовании за три дня.

На вопрос о том, имели ли место нарушения на этих выборах, Памфилова отметила, что такие попытки были.

Девушка голосует на выборах президента НАШЕСТВИЯ на музыкальном фестивале Нашествие 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Памфилова: Шнуров выиграл выборы президента "Нашествия" благодаря фанатам
"Было две попытки вброса и, по-моему, одна попытка "карусели". Но поскольку пресса была в качестве наблюдателей, бдительно за этим следила. И наши волонтеры — и от ЦИКа, и от Тверской избирательной комиссии, волонтеры Высшей школы экономики, МГУ — очень бдительно за этим следили, вовремя предотвратили и не допустили", — сообщила глава ЦИК журналистам после подведения итогов.

Она отметила, что, благодаря наблюдателям и видеофиксации, "у нас есть все доказательства, что выборы прошли так, как надо".

При этом личные предпочтения главы ЦИК были на стороне другого музыканта. По информации организаторов, Шнуров удивился такому результату: он был уверен, что лидирует лидер ДДТ Юрий Шевчук, и якобы сказал, что сам бы проголосовал именно за него. Памфилова в ответ на это уточнила: "Я бы тоже".

"Конечно, я болела, конечно, я смотрела, у меня свои предпочтения, но это никоим образом не повлияло на результаты", — отметила глава ЦИК.

Она пояснила также, что все расходы по организации этих выборов были на организаторах "Нашествия", со стороны ЦИК и коллег из Тверской облизбиркома была оказана исключительно информационная и консультативная поддержка.

"Для нас очень важно, чтобы даже в такой форме какое-то правовое просвещение было. Чтобы люди понимали, что всегда для человека, если он обладает свободой воли, если он свободный человек, то он никому не должен отдавать право выбора. Ни в чем. Всегда должен быть выбор. И человек должен понимать, что если он не выбирает, то выбирают за него", — заявила глава ЦИК.

На музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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На фестивале "Нашествие" нашли тайник с алкоголем
Она отметила, что с большим удовольствием приехала на "Нашествие", "вспомнила свою молодость, этот азарт, кураж". Больше всего главу ЦИК порадовала, по ее признанию, атмосфера фестиваля. "Атмосфера очень доброжелательная. Люди разные, но есть нечто, что объединяет, эта энергия", — сказала Памфилова.

Глава ведомства отметила, что и Центризбирком получил определенный опыт — это "щепетильность, тактичность, умение работать в разных средах и уважать ту среду, куда ты пришел".

По ее мнению, доверие людей, поддержавших кандидата-победителя, должно не приносить какие-то дивиденды президенту "Нашествия", а, напротив, он должен использовать оказанное доверие для развития рока и музыкальной культуры в целом.

"Мы все бюллетени разложили по мешкам и каждому исполнителю они будут отправлены. На избирательном участке мы предлагали писать на обратной стороне бюллетеня пожелания своему кумиру, исполнителю. Эти живые весточки — все придут этим исполнителям", — рассказала Памфилова.

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