На выборах президента "Нашествия" предотвратили вбросы и "карусели"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Две попытки вброса и попытку "карусели" в ходе голосования на выборах президента рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области были предотвращены, а все бюллетени с голосами, отданными за всех участвовавших музыкантов-кандидатов, и пожеланиями от избирателей на обратной стороне будут отправлены им, рассказала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова, огласившая накануне результаты этих выборов.
Победу на этих выборах одержал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, за него проголосовали свыше 1,6 тысяч человек (20,9%) из более чем 7,8 тысяч избирателей, которые, по данным организаторов, приняли участие в голосовании за три дня.
На вопрос о том, имели ли место нарушения на этих выборах, Памфилова отметила, что такие попытки были.
Она отметила, что, благодаря наблюдателям и видеофиксации, "у нас есть все доказательства, что выборы прошли так, как надо".
При этом личные предпочтения главы ЦИК были на стороне другого музыканта. По информации организаторов, Шнуров удивился такому результату: он был уверен, что лидирует лидер ДДТ Юрий Шевчук, и якобы сказал, что сам бы проголосовал именно за него. Памфилова в ответ на это уточнила: "Я бы тоже".
"Конечно, я болела, конечно, я смотрела, у меня свои предпочтения, но это никоим образом не повлияло на результаты", — отметила глава ЦИК.
Она пояснила также, что все расходы по организации этих выборов были на организаторах "Нашествия", со стороны ЦИК и коллег из Тверской облизбиркома была оказана исключительно информационная и консультативная поддержка.
"Для нас очень важно, чтобы даже в такой форме какое-то правовое просвещение было. Чтобы люди понимали, что всегда для человека, если он обладает свободой воли, если он свободный человек, то он никому не должен отдавать право выбора. Ни в чем. Всегда должен быть выбор. И человек должен понимать, что если он не выбирает, то выбирают за него", — заявила глава ЦИК.
Глава ведомства отметила, что и Центризбирком получил определенный опыт — это "щепетильность, тактичность, умение работать в разных средах и уважать ту среду, куда ты пришел".
По ее мнению, доверие людей, поддержавших кандидата-победителя, должно не приносить какие-то дивиденды президенту "Нашествия", а, напротив, он должен использовать оказанное доверие для развития рока и музыкальной культуры в целом.
"Мы все бюллетени разложили по мешкам и каждому исполнителю они будут отправлены. На избирательном участке мы предлагали писать на обратной стороне бюллетеня пожелания своему кумиру, исполнителю. Эти живые весточки — все придут этим исполнителям", — рассказала Памфилова.