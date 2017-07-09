Художник с мировым именем: умер Илья Глазунов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный художник и педагог Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни от остановки сердца. Его друзья и современники вспоминают его не просто как талантливого живописца и неутомимого педагога, воспитавшего не одно поколение талантливых художников, но и общественного деятеля, гражданина, хроникера взлетов и падений России.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался минувшей ночью от остановки сердца на 88-м году жизни. Как рассказала РИА Новости его дочь Вера Глазунова, живописца похоронят на Новодевичьем кладбище во вторник. Отпевание совершат в Богоявленском Елоховском соборе викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений и епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более 3 тысяч произведений. Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

Личная потеря



Смерть Глазунова для многих стала не просто потерей одного из самых известных художников России, но и личной трагедией. Галерею художника неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения". "Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности", — подчеркнул он.

Скорбная весть о кончине Глазунова стала огромным потрясением и для министра культуры Владимира Мединского, хорошо знакомого с художником, глубоко разделявшего его убеждения, уважавшего его принципы. "Большую потерю понесла сегодня российская культура. Из жизни ушёл один из ярчайших представителей современного изобразительного искусства — Илья Сергеевич Глазунов", — подчеркнул министр.

По его словам, при взгляде на монументальные полотна Глазунова, становится очевидным, что имел в виду итальянский художник Амедео Модильяни, утверждавший, что "живопись — это работа на пороге боли".

"Творчество было для Ильи Сергеевича целым миром, пропущенным через всего себя, драмой момента, запечатлённого навечно. Он был всецело погружён в мир картин и образов, удивительная духовная связь между мастером и полотнами была настолько сильна, что вдохновение не покидало его даже в минуты отдыха", — заметил Мединский.

Гражданин и общественный деятель



Как рассказал РИА Новости академик РАХ, председатель правления Союза художников РФ, член Общественной палаты Андрей Ковальчук, Глазунов был, прежде всего, гражданином, который постоянно говорил о том, что происходит в стране. "Его взгляды выражены в его произведениях — полотнах об истории России, иллюстрациях и театральных постановках", — уточнил Ковальчук.

Мединский добавил, что Глазунов оставил после себя нечто большее, чем коллекцию шедевров. И для нашей страны его работы имеют множество измерений: это летопись её истории, хроника её взлётов и падений, галерея лиц её героев — ушедших и грядущих, сказал министр.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Глазунов обладал особым даром передавать характер и чувства человека. Он был подлинно народным художником, любил людей, свою страну. Этой любовью было пронизано все его творчество. Всю свою жизнь Глазунов боролся за сохранение культурного наследия России, сохранение исторических архитектурных памятников.

Талантливый педагог



По словам народного художника Сергея Андрияки, Глазунов был выдающимся человеком, который создал традиции классического образования. Человеком, который стал первым говорить об истории, традиции русского искусства и следовать этой классике. Он подчеркнул, что Глазунов воспитал выдающихся художников нашего времени, гордость русского искусства, которые продолжают традиции великих отечественных и западноевропейских художников.

Ковальчук в свою очередь напомнил, что Глазунов также создал Академию живописи, ваяния и зодчества, которая встала "в один ряд с лучшими мировыми учебными заведениями".

"Многие ученики Ильи Сергеевича, те, кто его знали, всегда будут помнить его. Мы все помним очереди на его выставки в Манеже в 1980-е годы — это было явлением в художественной и социально-общественной жизни. Наверное, деятели культуры будут говорить о разном, но прежде всего — это был человек, который любил свою страну, и через это возникало его творчество. Сегодня его не стало. Очень грустно", — подчеркнул Ковальчук.

Художник с международным именем



Глазунов был известен не только в России. Более того, слава на родине пришла к нему из-за рубежа. В 1956 году, еще в студенчестве, он получил Гран при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году. На ней были представлены четыре цикла работ, определивших основные направления творчества художника — "Образы России", "Город", "Образы Достоевского и русской классики", "Портрет".

Впоследствии Глазунов стал членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, а также был награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО). Обширная галерея Глазунова включает также портреты Джины Лоллобриджиды, Федерико Феллини, а также космонавтов, рабочих, писателей, артистов.

Так, ветеран итальянского Движения Сопротивления, директор римской больницы Nuova clinica Annunziatella Анджелина Де Липсис, которого Глазунов также запечатлел на холсте, рассказала РИА Новости, что познакомилась с художником еще в 1970-е годы, в один из приездов в Москву со своим мужем, известным врачом и общественным деятелем Дарио Спаллоне.

"Позднее Глазунов написал мой протрет с внуками. Прошло много лет, внуки давно выросли. Но над искусством время не властно: на картине все мы остались молодыми", — улыбается Анджелина, которая уже перешагнула 90-летний рубеж.

Де Липсис также отметила, что на суперобложке вышедшей в 2003 году в Италии книги о ее муже "Дарио Спалоне. Неправильный коммунист" был воспроизведен фрагмент картины Глазунова "Великий эксперимент".