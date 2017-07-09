Сотрудники МЧС отбуксировали сотни машин, увязших в грязи на "Нашествии"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС отбуксировали несколько сотен машин, увязших в грязи на размытой дождем парковке рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области, сообщает МЧС России.

"Из-за неблагоприятной погоды транспортные средства, на которых приехали зрители на это значимое ежегодное мероприятие, увязли в бездорожье. На помощь гражданам поспешили сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области… Несколько сотен автомобилей уже транспортировано на проезжую часть с размытой в результате непогоды зоны парковки, работа продолжается", — говорится в сообщении.

Транспортировку застрявших машин спасатели проводят с помощью аварийно-спасательной техники, также планируется привлечь снегоболотоход "Бобр".

Помимо этого, сотрудники регионального МЧС продолжают следить за безопасностью более двухсот тысяч зрителей и участников фестиваля. Безопасность обеспечивает около 120 человек личного состава, в том числе поисково-спасательная группа, и 24 единиц техники. В Конаковском районе работает базовый лагерь с оперативным штабом, который контролирует все внештатные ситуации, возникающие на фестивале. Кроме этого, спасатели проводят со зрителями фестиваля профилактические беседы о действиях в условиях непогоды.

Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" существует с 1999 года. Главной площадкой для его проведения с 2009 года стало село Большое Завидово в Тверской области. В этом году на "Нашествии" выступят Дельфин, Найк Борзов, "Несчастный случай", "Сплин", "Алиса", "УмаТурман" и многие другие.