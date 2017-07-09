Дочь Глазунова рассказала, где хотел быть похоронен ее отец

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Художник Илья Глазунов хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, однако официального разрешения у его родственников пока нет, сообщила РИА Новости в воскресенье дочь художника Вера Глазунова.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался минувшей ночью от остановки сердца на 88-м году жизни.

"Отец хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище. Не думаю, что ему откажут, но официального разрешения у нас ещё нет", — сказала собеседница агентства.

Член академии художеств России, народный художник CССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений. Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Галерею художника, а также Музей сословий неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин.

Глазунов являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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