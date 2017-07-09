В Херсонесе рассказали о роли ЮНЕСКО в сохранении артефактов музея

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Работа по сохранению культурного наследия и научная деятельность археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на протяжении нескольких лет проходит без финансовой поддержки ЮНЕСКО; тем не менее, все отчеты о деятельности музея для ЮНЕСКО передаются в министерство культуры РФ, сказала РИА Новости директор музея Светлана Мельникова.

"За весь период моей деятельности финансовой помощи со стороны ЮНЕСКО для сохранения памятников (Херсонеса) не было. При этом контроль, всю необходимую документацию и отчетность (для ЮНЕСКО — ред.) делали, делаем и будем делать", — сказала Мельникова.

Она напомнила, что представители музея, в частности заместитель директора Лариса Седикова, в прошлом году принимали участие в конференции ЮНЕСКО в Стамбуле, а отчетность для организации передается в министерство культуры РФ как учредителю музея.

Национальный заповедник "Херсонес Таврический" — крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище на мысе Херсонес в Севастополе, участки уникальной сельскохозяйственной округи (хоры) и средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году "Херсонес Таврический" и его хора были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Светлана Мельникова возглавила музей в 2016 году.

"Херсонес Таврический" был одним из четырех крымских музеев, чьи экспонаты вошли в коллекцию "скифского золота", задержанную в 2014 году в Голландии. Несомненной утратой директор считает отсутствие сегодня в экспозиции Херсонеса каменного документа на греческом языке, датируемого 4 веком, с присягой-декретом, восхваляющим первого историка Херсонеса Сирискла. Всего из музея в коллекцию, которая была отправлена в Нидерланды, вошло 28 артефактов.