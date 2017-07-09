Собянин: память о Глазунове будет жить в его художественном наследии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким советского и российского художника Ильи Глазунова в связи с его смертью, отметив, что память о нем всегда будет жить в его художественных произведениях.

"Сегодня не стало Ильи Глазунова. Художник, память о котором будет жить в его огромном художественном наследии. Соболезную родным и близким", — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве в ночь на воскресенье на 88-м году жизни.

Подробнее об Илье Глазунове читайте в биографической справке РИА Новости >>