Андрияка: Глазунов первым исследовал традиции и историю русского искусства

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Ходова. Художник Илья Глазунов был выдающимся человеком, который создал традиции классического образования и первый исследовал историю русского искусства, сказал РИА Новости народный художник РФ Сергей Андрияка.

Глазунов скончался в ночь на воскресенье на 88-м году жизни.

"Глазунов был выдающимся человеком, который создал традиции классического образования. Человеком, который стал первым говорить об истории, традиции русского искусства и следовать этой классике", — сказал Андрияка.

По его словам, Глазунов воспитал выдающихся художников нашего времени, гордость русского искусства, которые продолжают традиции великих отечественных и западноевропейских художников.

"Он беззаветно любил страну и служил ей. Искренне соболезную родным и близким Ильи Сергеевича", — добавил Андрияка.

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