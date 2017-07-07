За честные выборы: на "Нашествии" пресекли вброс бюллетеней

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В первый день избирательной кампании президента фестиваля "Нашествие" сотрудники шатра для голосования пресекли попытку вброса бюллетеней.

В этом году на музыкальном фестивале впервые проходят выборы президента. Любой участник музыкального события может проголосовать один раз. При этом на его руку или специальный браслет ставится отметка и выдается один бюллетень.

Сегодня один человек, позже представившийся Сергеем, с помощью 7 браслетов, которые он выиграл в различных конкурсах, попытался получить несколько бюллетеней, чтобы затем вбросить их в избирательную урну. Однако сотрудники избирательного участка заметили и пресекли попытку махинации.

"Я очень рад, что организаторы сделали выборы честными, открытыми", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.