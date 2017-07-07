Нетребко и Эйвазов выступят в Москве 7 февраля

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Звезды мировой оперной сцены, супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Москве с единственным концертом 7 февраля 2018 года в Концертном зале имени П.И.Чайковского, сообщил организатор концерта.

Концерт состоится при участии Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Программа будет состоять из двух отделений. В нее войдут преимущественно итальянские арии, в том числе из опер Пуччини, Леонкавалло, Джордано и Верди.

"Анна и Юсиф всегда очень ответственно относятся к предстоящим выступлениям, поэтому мы долго выбирали концертный зал и оркестр. Дирижировать будет маэстро Владимир Спиваков, с которым Анна и Юсиф уже неоднократно выступали раньше. График артистов расписан вплоть до 2020 года, и я счастлив, что удалось найти дату для организации московского концерта", — цитируют организаторы Максима Берина, представителя Нетребко и Эйвазова в России и странах СНГ.

Анна Нетребко — российская оперная певица с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ, первый в истории классический исполнитель, вошедший в "Time-100" — список самых влиятельных людей мира по версии одноименного журнала.

Юсиф Эйвазов — азербайджанский оперный певец, драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов в Италии, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени.