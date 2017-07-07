Владимира Этуша выписали из больницы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Актера Владимира Этуша, госпитализированного в НИИ скорой помощи имени Склифосовского из-за сильного ушиба, выписали, сообщили РИА Новости в пятницу в справочной службе медицинского учреждения.

На прошлой неделе Этуш был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Первоначальный диагноз — перелом позвоночника — не подтвердился, врачи констатировали только сильный ушиб. Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что актера выпишут из больницы в пятницу.

"Его уже выписали", — сказали в больнице.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".