Залог Киева за Евровидение арестовали по требованию Euronews

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Финансовые гарантии надлежащего проведения песенного конкурса Евровидение-2017 в размере 15 миллионов евро арестованы по требованию международного телеканала Euronews, подтвердил в четверг журналистам председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.
"Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Euronews. Это уже официальная информация", — цитирует Аласанию агентство "Украинские новости".
Соорганизатор конкурса на Украине Национальная общественная телерадиокомпания ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством.
Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.