Залог Киева за Евровидение арестовали по требованию Euronews

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Финансовые гарантии надлежащего проведения песенного конкурса Евровидение-2017 в размере 15 миллионов евро арестованы по требованию международного телеканала Euronews, подтвердил в четверг журналистам председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017 Украина предоставила Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро. Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста этих средств. Телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что арест средств может быть связан с претензиями телеканала Euronews к НОТУ.

"Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Euronews. Это уже официальная информация", — цитирует Аласанию агентство "Украинские новости".

Он добавил, что есть возможность обжаловать это решение в течении десяти дней с момента получения документов (до 11 июля). Аласания также сообщил, что 5 июля прошло совещание в кабинете министров по данному вопросу.

Соорганизатор конкурса на Украине Национальная общественная телерадиокомпания ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.