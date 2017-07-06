В Москве на 64-м году жизни скончалась киносценарист Ирина Ратушинская

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Поэт, диссидент, автор сценария сериалов "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Присяжный поверенный" Ирина Ратушинская скончалась в Москве на 64-м году жизни, сообщает пресс-служба русского ПЕН-центра.
"На 64-м году жизни скончалась Ирина Борисовна Ратушинская, легендарная диссидентка, поэт и прозаик, член Русского ПЕН-центра с 2000 года", — говорится в сообщении.
В эмиграции проживала в Великобритании и США, в 1998 году вернулась в Москву. Ратушинская написала сценарии к сериалам "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Аэропорт", "Присяжный поверенный", была литературным редактором популярного ситкома "Моя прекрасная няня".
Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева выразила соболезнования в связи со смертью Ратушинской и назвала ее "очень мужественным человеком".
"Лично не знаю (ее), но, кто такая – знаю. Очень печально. Это одна из старых диссиденток, правда, молодого поколения, но еще советского. Она вела себя очень мужественно. Я лично с ней не знакома… Она поэтесса и очень мужественный человек", — сказала Алексеева РИА Новости в четверг.