В Москве на 64-м году жизни скончалась киносценарист Ирина Ратушинская

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Поэт, диссидент, автор сценария сериалов "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Присяжный поверенный" Ирина Ратушинская скончалась в Москве на 64-м году жизни, сообщает пресс-служба русского ПЕН-центра.

"На 64-м году жизни скончалась Ирина Борисовна Ратушинская, легендарная диссидентка, поэт и прозаик, член Русского ПЕН-центра с 2000 года", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что первая публикация Ратушинской была осуществлена в журнале "Грани" в 1982 году и в этом же году она была арестована, осуждена по статье "антисоветская агитация и пропаганда" и приговорена к семи годам лишения свободы. Диссидентка находилась в заключении в женской колонии строгого режима в Мордовии, эти годы описаны в автобиографической книге "Серый — цвет надежды". Дело Ратушинской получило широкую огласку во всем мире, и в 1986 году ее досрочно освободили.

В эмиграции проживала в Великобритании и США, в 1998 году вернулась в Москву. Ратушинская написала сценарии к сериалам "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Аэропорт", "Присяжный поверенный", была литературным редактором популярного ситкома "Моя прекрасная няня".

Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева выразила соболезнования в связи со смертью Ратушинской и назвала ее "очень мужественным человеком".

"Лично не знаю (ее), но, кто такая – знаю. Очень печально. Это одна из старых диссиденток, правда, молодого поколения, но еще советского. Она вела себя очень мужественно. Я лично с ней не знакома… Она поэтесса и очень мужественный человек", — сказала Алексеева РИА Новости в четверг.