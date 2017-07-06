Страны БРИКС создали Альянс сотрудничества библиотек

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Библиотеки стран БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, Южная Африка) начнут тесное взаимодействие в рамках Альянса сотрудничества, протокол о создании которой был подписан в рамках второй встречи министров культуры пяти стран.

"Библиотеки, будучи важной платформой культурного наследия, играют исключительную роль в культурном обмене. Международное сотрудничество и коммуникация среди библиотек постоянно усиливается… На фоне этого библиотеки каждой из стран должны получить все возможные преимущества от своих ресурсов и создать Альянс библиотек для продвижения общего создания и обмена документальными ресурсами", — говорится в тексте подписанного документа.

Для координации работы в многостороннем формате будет сформирован совет Альянса, в него войдут по одному представителю от каждой из пяти стран. Совет будет отвечать за организацию совместных мероприятий, формирование их тематики, следить за прогрессом существующих проектов и созданием новых.

Председатель совета будет избираться на срок три года по ротационному принципу.