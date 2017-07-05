В Тульской области установили памятник Игорю Талькову

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Бронзовый памятник Игорю Талькову установили в городе Щекино Тульской области, где музыкант родился, вырос и начал заниматься музыкой, сообщила в среду РИА Новости председатель комитета по культуре администрации Щекинского района Татьяна Широкова.

Закладка камня на месте установки будущего памятника известному композитору, певцу, уроженцу Тульской области Игорю Талькову состоялась 4 ноября прошлого года, в день рождения музыканта. Соглашение о возведении памятника было подписано 20 декабря 2016 года в средней школе №11 города Щекино.

"Памятник установили первого июля, открытия торжественного еще не было", — сказала Широкова. По ее словам, вопрос с датой открытия решается на уровне области: это может быть день города (в конце августа), либо день Тульской области (сентябрь), либо день рождения певца – 4 ноября.

Памятник установлен в парке Городского дворца культуры. Сам монумент – из бронзы, основание его будет из бетон-гранита, суммарная высота составит 4 метра.

"Сама фигура Игоря Талькова – она приподнята над землей на гранитном постаменте в виде лестницы, она же – сцена. И сделана (в масштабе) 1,3 от натуральной величины. То есть, на треть выше его настоящего роста", — отметила собеседница агентства.

Музыкант и поэт Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка рядом со Щекино. В Щекино он учился в школе №11. Здесь же начал заниматься музыкой, играл в школьном ансамбле, руководил хором. Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" при невыясненных обстоятельствах.