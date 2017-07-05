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Культура

Утрата для Петербурга и всей страны: ушел из жизни писатель Даниил Гранин

Сюжет:
Скончался писатель Даниил Гранин (21)
14:1405.07.2017
(обновлено: 14:15 05.07.2017)
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© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкРоссийский писатель Даниил Александрович Гранин. Москва, 1956 годРоссийский писатель Даниил Александрович Гранин. Москва, 1956 год
© РИА Новости / Галина Кмит
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Писатель Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 98 лет. Деятели культуры, первые лица государства и политики выразили свои соболезнования родным и близким писателя, назвав его кончину огромной утратой для Петербурга и большой потерей для всей страны.

Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава "Ленфильма" назвал Гранина большим другом киностудии
Гранин — автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Лауреат государственной премии СССР. В 2017 году стал лауреатом государственной премии РФ в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Президент Владимир Путин лично вручил ему награду в Стрельне 3 июня.

Великий писатель и человек-эпоха

Путин направил родным и близким Даниила Гранина телеграмму с соболезнованиями, назвав скончавшегося писателя великим мыслителем.

"Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне, всем сердцем болел за Россию и ее будущее. Был настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов", — говорится в тексте телеграммы президента, опубликованной на сайте Кремля.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что в наследство писатель оставил честные истории о человеке и времени, истории о вещах, которые "тяжело вспоминать, но невозможно не помнить".

"Ушел из жизни Даниил Гранин. Большой писатель, публицист, киносценарист. Пройдя сквозь эпохи, Даниил Александрович оставил нам честные истории о человеке и времени. Он писал о таких вещах, которые тяжело вспоминать, но невозможно не помнить. Но самое главное в наследии Гранина – он оставил нам свой секрет милосердия. Раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что Даниил Гранин оставил след в памяти читателей, а современники удостоились чести жить в одно время с этим великим писателем. По словам Сеславинского, Гранин до последних дней живо интересовался современными литературными процессами, переживал за судьбы библиотек и книжных магазинов, хорошо знал проблемы книгоиздателей.

Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Павленко
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Полтавченко возглавил комиссию по организации похорон Гранина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уход Гранина из жизни огромной утратой для российской и мировой культуры и отметил, что его произведения всегда были наполнены участием в судьбе страны.

"Его талант и неординарный стиль снискали ему любовь и искреннее признание читателей. К его авторитетному мнению прислушивались во всем мире. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По мнению советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, с уходом Гранина Россия лишилась одного из немногих нравственных авторитетов, которые оставались в стране.

"Очень тяжелое для меня известие, потому что совсем недавно мы виделись, долго говорили с ним, он был в очень благостном, хорошем настроении. Президент вручил ему главную гуманитарную премию, Даниил Александрович был счастлив вниманию. Это неожиданное и очень трагическое для меня лично известие. А для страны — это утрата еще одного из немногих нравственных авторитетов, которые у нас оставались", — сказал Толстой.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что "с его уходом нас покинула целая эпоха". Мединский подчеркнул, что произведения Гранина всегда были зеркалом гражданской позиции автора, который смело затрагивал важные темы, поднимал подлинно насущные вопросы.

"Даниил Александрович писал не в угоду времени или обстоятельствам – своим незаурядным талантом он прежде всего служил интересам страны и ее народа", — говорится в телеграмме. По мнению министра, именно "честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя для будущих поколений".

Писатель Даниил Гранин. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Правила жизни Даниила Гранина: писатель-фронтовик — о войне, любви, счастье
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Гранин был не только выдающимся писателем, но и носителем высоких духовных ценностей, для многих поколений он стал живым воплощением русской интеллигенции. Спикер отметила, что писатель "правдиво и ярко запечатлел то непростое время, в которое жил, пропустил его через своё сердце художника и гуманиста". С большой силой, считает она, это проявилось в "Блокадной книге", которая "на протяжении десятилетий никого не оставляет равнодушным, являясь одновременно и летописью великой трагедии, и памятником героического подвига ленинградцев".

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что произведения Гранина навсегда войдут в число самых глубоких трудов русской литературы. "Светлая память о Данииле Александровиче Гранине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных читателей", — говорится в телеграмме Собянина с соболезнованиями.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Гранина "человеком-эпохой" и "совестью нации".

"Печальная весть из северной столицы о кончине великого писателя и гражданина Даниила Александровича Гранина вряд ли кого оставит равнодушным. Ушел из жизни человек-эпоха и, не побоюсь преувеличения, совесть нации", — отметил Нарышкин, слова которого цитируются в сообщении СВР.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем Instagram назвала Гранина замечательным писателем и настоящим человеком. Российский президентский Совет по правам человека (СПЧ) также выразил соболезнования в связи с кончиной Гранина.

Утрата для Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал смерть Гранина огромной потерей для Петербурга и колоссальной утратой для всей России.

Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Писатель Даниил Гранин: солдат, умевший говорить о любви
"Вся жизнь Даниила Александровича была связана с Ленинградом — Петербургом. Здесь началась его трудовая биография, отсюда он ушел ополченцем защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, здесь состоялся как писатель. И для нас, петербуржцев, самым важным его произведением всегда была и будет "Блокадная книга", — говорится в тексте соболезнования.

Губернатор напомнил, что за заслуги перед городом Гранин был удостоен высокого звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.

"Даниил Александрович принадлежал к тем людям, для которых важнее всего были долг, честь, совесть, истина. Такими были и герои его книг. Масштаб личности Даниила Гранина был настолько велик, что для нас он был больше чем писатель. Он был нравственным мерилом, высочайшим моральным авторитетом", — отмечает Полтавченко.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким, друзьям и читателям Даниила Гранина, всем петербуржцам. "Нам всем будет очень не хватать этого выдающегося человека и гражданина. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечает Полтавченко.

Даниил Гранин: автор честных историй о времени и человеке
© РИА Новости / Евгений ПавленкоПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил всю свою жизнь. На фото: Гранин на презентации своей книги "Причуды моей памяти".Писатель Даниил Гранин во время презентации своей книги Причуды моей памяти
© РИА Новости / Евгений Павленко
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Писатель Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил всю свою жизнь. На фото: Гранин на презентации своей книги "Причуды моей памяти".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДаниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1941 году он окончил электромеханический факультет Политехнического института, и устроился на работу инженером на Кировский завод. На фото: Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".Писатель Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ-2009
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Даниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1941 году он окончил электромеханический факультет Политехнического института, и устроился на работу инженером на Кировский завод. На фото: Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.Писатель Даниил Гранин. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.
© РИА Новости / Рудольф КучеровПерейти в фотобанкЕго ранние работы были написаны еще во второй половине 30-х годов. В журнале "Резец" в 1937 году были опубликованы его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. На фото: Гранин и режиссер Георгий Товстоногов.Советский писатель Даниил Александрович Гранин (слева) и народный артист СССР, лауреат Государственных премий, главный режиссер Ленинградского академического Большого драматического театра имени М.Горького Георгий Александрович Товстоногов
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Его ранние работы были написаны еще во второй половине 30-х годов. В журнале "Резец" в 1937 году были опубликованы его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. На фото: Гранин и режиссер Георгий Товстоногов.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкНачалом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". На фото: авторы "Блокадной книги" Даниил Гранин и Алесь Адамович встречаются с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда.Встреча писателей Даниила Гранина и Александра Адамовича с читателями
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Началом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". На фото: авторы "Блокадной книги" Даниил Гранин и Алесь Адамович встречаются с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда.
© РИА Новости / Евгений ПавленкоПерейти в фотобанкПервые книги Гранина были опубликованы в начале 1950-х годов. Одна из основных тем большинства произведений писателя: ученые и изобретатели в современном мире, и нравственный кодекс их гражданского поведения. На фото: Даниил Гранин во время презентации своей книги "Причуды моей памяти".Писатель Даниил Гранин во время презентации своей книги Причуды моей памяти
© РИА Новости / Евгений Павленко
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Первые книги Гранина были опубликованы в начале 1950-х годов. Одна из основных тем большинства произведений писателя: ученые и изобретатели в современном мире, и нравственный кодекс их гражданского поведения. На фото: Даниил Гранин во время презентации своей книги "Причуды моей памяти".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЕще одной важной темой романов писателя стала война. Среди самых известный работ антивоенной прозы Гранина - сборник "Еще заметен след" (1985 год) и "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. На фото: президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Еще одной важной темой романов писателя стала война. Среди самых известный работ антивоенной прозы Гранина - сборник "Еще заметен след" (1985 год) и "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. На фото: президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкГранин опубликовал много документальных очерков, написанных под впечатлениями от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны. Кроме того, перу писателя принадлежат эссе, посвященные таким классикам русской литературы, как Пушкин, Достоевский и Толстой. На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.Российский писатель Даниил Александрович Гранин. Москва, 1956 год
© РИА Новости / Галина Кмит
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Гранин опубликовал много документальных очерков, написанных под впечатлениями от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны. Кроме того, перу писателя принадлежат эссе, посвященные таким классикам русской литературы, как Пушкин, Достоевский и Толстой. На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВсе произведения писателя последних лет были написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012). На фото: писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.Писатель Даниил Гранин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Все произведения писателя последних лет были написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012). На фото: писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкВ течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии и литературе. Писатель был лауреатом множества госпремий и кавалером орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На фото: Даниил Гранин, Алесь Адамович и одна из героинь "Блокадной книги" Евгения Строганова на встрече с ветеранами.Писатели Даниил Гранин (слева), Алесь Адамович (справа) и одна из героинь книги Евгения Строганова (в центре)
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии и литературе. Писатель был лауреатом множества госпремий и кавалером орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На фото: Даниил Гранин, Алесь Адамович и одна из героинь "Блокадной книги" Евгения Строганова на встрече с ветеранами.
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Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров считает, что Гранин оставил незабываемый след в жизни Петербурга и страны.

"Ярчайший талант, уникальный жизненный опыт и глубочайшее сопереживание человеческим судьбам сделали Даниила Александровича признанным классиком отечественной литературы, а его произведения вошли в ее золотой фонд. Каждая его книга – урок мужества, принципиальности, честности, верности слову, милосердия, истинного патриотизма", — сказал Макаров, слова которого приводит пресс-служба городского парламента.

Писатель Даниил Гранин, Санкт-Петербург, 1987 год.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Сеславинский: произведения Гранина навсегда останутся в памяти читателей
Глава "Ленфильма" Эдуард Пичугин сообщил, что Гранин был большим другом киностудии и часто посещал ее. Он рассказал, что благодаря общению с Граниным был задумана трилогия фильмов о блокадном Ленинграде, за год на студии сняли первый фильм — "Три дня до весны".

"Даниил Александрович был нашим консультантом, я рад, что нам посчастливилось прикоснуться к творчеству этого выдающегося человека", — добавил гендиректор "Ленфильма".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал Гранина "Петербуржцем с большой буквы".

"Ушел из жизни не только замечательный писатель, но и великий гражданин России, к мнению которого все мы прислушивались. Не стало блестящего интеллигента, всегда возвышавшего голос в защиту культуры, бывшего мерилом честности, искренне и беззаветно любившего Отечество. На книгах Даниила Александровича выросли целые поколения. Его герои были под стать ему самому: смелые, убежденные, борющиеся за справедливость", — говорится в телеграмме главы Ленобласти, адресованной дочери писателя.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" также выразил соболезнования. "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Даниила Гранина. Петербург скорбит", — говорится в сообщении в официальном микроблоге клуба в Twitter.

Похороны и увековечивание памяти

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже поручил правительству принять участие в подготовке церемонии прощания с Граниным и решить вопросы, связанные с погребением. Представитель Заксобрания Петербурга также сообщила, что городской парламент предпримет все возможные меры для увековечивания его памяти.

Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Володин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Гранина
В качестве возможных вариантов рассматриваются установка мемориальной доски на фасаде дома на Петроградской стороне, где жил Гранин, а также присвоение его имени какой-либо из улиц или площадей города, но окончательное решение пока не принято.

Писатель Гранин, по предварительной информации, может быть похоронен на Комаровском кладбище, где покоится его супруга Римма Майорова, сообщила РИА Новости представитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга, в ведении которого находятся ритуальные услуги.

По ее словам, родственники Гранина пока не обращались в городскую администрацию с просьбой о содействии в организации похорон писателя и предложениями о месте захоронения.

Собрание сочинений

Между тем произведения Гранина продолжают пользоваться популярностью, так, в августе выйдет в свет двухтомное собрание сочинений, которое ушедший писатель успел заверить лично.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Мединский выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина
"Уже несколько месяцев идет работа над собранием сочинений Даниила Гранина в двух томах, которое выйдет в августе. Даниил Гранин успел увидеть и одобрить обложки этих книг. В двухтомнике будут представлены его произведения, объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска, смысла жизни", — говорится в сообщении издательства "Редакция Елены Шубиной".

В первом томе будет представлен один из наиболее известных романов Гранина "Искатели", который повествует о судьбе советского ученого, а также повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве.

Во второй том вошли роман "Иду на грозу" и повесть "Зубр", которую Гранин посвятил ученому-биологу Николаю Тимофееву-Ресовскому.

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