Собянин высоко оценил вклад Гранина в русскую литературу

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким писателя Даниила Гранина в связи с его кончиной, отметив, что произведения Гранина навсегда войдут в число самых глубоких трудов русской литературы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Ушел из жизни выдающийся писатель фронтового поколения, чьи произведения навсегда войдут в число самых глубоких трудов русской литературы. Светлая память о Данииле Александровиче Гранине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных читателей", — говорится в телеграмме Собянина с соболезнованиями.