В Музее Москвы покажут артефакты, найденные во время проекта "Моя улица"

МОСКВА, 5 июл — РИА Недвижимость. Выставку артефактов, найденных в рамках программы благоустройства "Моя улица", планируется открыть в августе в Музее Москвы, сообщил в ходе конференции It's Time for Moscow главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

По его словам, уже в этом году около трёх тысяч находок будет переданы в музей. "Археологи обязаны в течение трёх лет передавать находки в государственную часть музейного фонда", — рассказал Кондрашев.

Однако, по его словам, власти Москвы договорились с археологами, что они гораздо раньше передадут свои находки. "Мы планируем в неофициальный день археолога, 15 августа, открыть выставку в Музее Москвы", — сказал главный археолог.

Он напомнил, что традиционно в Москве таким собранием находок является Музей Москвы, однако в составе парка "Зарядье" также будет подземный выставочный зал, поскольку в ходе раскопок были обнаружены остатки фундаментов Китайгородской стены.

"Нам показалось важным, чтобы москвичи смогли увидеть часть древней истории, которая находится практически под землёй", — добавил главный археолог Москвы.