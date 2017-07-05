В Музее Москвы покажут артефакты, найденные во время проекта "Моя улица"

МОСКВА, 5 июл — РИА Недвижимость. Выставку артефактов, найденных в рамках программы благоустройства "Моя улица", планируется открыть в августе в Музее Москвы, сообщил в ходе конференции It's Time for Moscow главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.
Однако, по его словам, власти Москвы договорились с археологами, что они гораздо раньше передадут свои находки. "Мы планируем в неофициальный день археолога, 15 августа, открыть выставку в Музее Москвы", — сказал главный археолог.
"Нам показалось важным, чтобы москвичи смогли увидеть часть древней истории, которая находится практически под землёй", — добавил главный археолог Москвы.