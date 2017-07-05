Глава "Ленфильма" назвал Гранина большим другом киностудии

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Ушедший из жизни писатель Даниил Гранин был большим другом киностудии "Ленфильм" и часто посещал ее, благодаря общению с ним был задуман и снят фильм о блокадном Ленинграде, рассказал РИА Новости глава "Ленфильма" Эдуард Пичугин.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Даниил Александрович всегда был большой друг нашей киностудии: он жил в доме напротив, посещал самые интересные кинематографические события в нашем киноцентре, чтобы потом обсудить. Он очень дружил с Германами, Светланой Кармалитой. Благодаря нашему общению мы решили экранизировать события самого сложного времени для Петербурга – 1942 год, блокада. Мы поняли, что это нужно сделать немедленно, пока живы очевидцы тех событий, чтобы передать энергетику этих людей будущим поколениям", — рассказал Пичугин.

Он пояснил, что на встрече блокадников в киноцентре "Ленфильма" в прошлом году "было получено благословение", после чего за год на студии сняли первый фильм из задуманной трилогии — "Три дня до весны".

"Даниил Александрович был нашим консультантом, я рад, что нам посчастливилось прикоснуться к творчеству этого выдающегося человека", — добавил гендиректор "Ленфильма".

Пичугин отметил, что в картину вошли истории ленинградцев из "Блокадной книги", написанной Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем.