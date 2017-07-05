Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Гранина

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил родным и близким скончавшегося в Петербурге писателя Даниила Гранина телеграмму с соболезнованиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с той утратой, которую мы понесли… президент Путин направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Гранина", — сказал Песков журналистам.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Гранин в июне стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему в виде исключения президент РФ Владимир Путин вручил в Стрельне.