Медведев: Гранин оставил нам честные истории о человеке и времени
12:0905.07.2017
(обновлено: 12:10 05.07.2017)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Даниила Гранина, отметив, что в наследство писатель оставил честные истории о человеке и времени, истории о вещах, которые "тяжело вспоминать, но невозможно не помнить".
Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
"Ушел из жизни Даниил Гранин. Большой писатель, публицист, киносценарист. Пройдя сквозь эпохи, Даниил Александрович оставил нам честные истории о человеке и времени. Он писал о таких вещах, которые тяжело вспоминать, но невозможно не помнить. Но самое главное в наследии Гранина – он оставил нам свой секрет милосердия. Раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм", — написал премьер на своей странице в Facebook
.
"Мои искренние соболезнования родным и близким, коллегам Даниила Александровича и всем, кто его любил", — добавил Медведев.
Подробнее о жизни Даниила Гранина читайте в справке >>
Российский писатель Даниил Александрович Гранин. Москва, 1956 год