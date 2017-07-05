Медведев: Гранин оставил нам честные истории о человеке и времени

Писатель Даниил Гранин во время презентации своей книги Причуды моей памяти, которая состоялась в Научной библиотеке Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Архивное фото

Писатель Даниил Гранин во время презентации своей книги Причуды моей памяти, которая состоялась в Научной библиотеке Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Даниила Гранина, отметив, что в наследство писатель оставил честные истории о человеке и времени, истории о вещах, которые "тяжело вспоминать, но невозможно не помнить".

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Ушел из жизни Даниил Гранин. Большой писатель, публицист, киносценарист. Пройдя сквозь эпохи, Даниил Александрович оставил нам честные истории о человеке и времени. Он писал о таких вещах, которые тяжело вспоминать, но невозможно не помнить. Но самое главное в наследии Гранина – он оставил нам свой секрет милосердия. Раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм", — написал премьер на своей странице в Facebook

"Мои искренние соболезнования родным и близким, коллегам Даниила Александровича и всем, кто его любил", — добавил Медведев.

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