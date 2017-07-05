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Культура

Правила жизни Даниила Гранина: писатель-фронтовик — о войне, любви, счастье

11:5805.07.2017
(обновлено: 12:01 05.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин. АрхивПисатель Даниил Гранин. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На 99-м году жизни в Санкт-Петербурге не стало последнего писателя из поколения фронтовиков — Даниила Гранина.  Автор романов "Место для памятника", "Мой лейтенант", "Искатели", "Зубр", "Иду на грозу", соавтор "Блокадной книги" и сценариев более десятка фильмов до последних дней продолжал публиковаться, давать интервью и активно участвовать в общественной жизни. РИА Новости собрало самые яркие цитаты и высказывания Даниила Гранина.

О жизни

© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Писатель Даниил Гранин

"Какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез!"

"Самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое — это Время, потому что жизнь состоит из Времени, складывается из часов и минут".

"Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса".

О литературе

© Фото : Олма Медиа ГруппДаниил Гранин "Мой лейтенант"
© Фото : Олма Медиа Групп
Даниил Гранин "Мой лейтенант"

"Если книгу не стоит читать два раза, то ее вовсе не стоит читать".

"Одно из самых сладких чувств при чтении — это момент узнавания — Боже мой, это же и про меня, и я это чувствовал, и я так думал, об этом плакал!"

"Те, кто много читают, отвыкают самостоятельно мыслить".

О любви

© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкВстреча писателей Даниила Гранина и Александра Адамовича с читателями
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Встреча писателей Даниила Гранина и Александра Адамовича с читателями

"Научиться можно только тому, что любишь, и понять можно только то, что любишь".

"В любви выигрывает тот, кому она доставляет больше счастья".

"Главный недостаток нашего общества — это дефицит любви, дефицит любви друг к другу. А ведь только любовь рождает уважение к человеку, понимание, какое это чудо — человек".

О человеке

© РИА Новости / А. ВарфоломеевПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин во время встречи с однополчанами
© РИА Новости / А. Варфоломеев
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Писатель Даниил Гранин во время встречи с однополчанами

"Когда человек чувствует себя на месте, он становится лучше".

"В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются".

"Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему кажется. Человек может много, может все и еще столько же".

О счастье

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Писатель Даниил Гранин

"Мое правило: сегодняшний день — мой самый счастливый день в жизни. Потому что большую часть жизни мы живем или вспоминая хорошее, или надеясь на хорошее".

"Как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает".

"Сегодня я счастлив оттого, что изжил в себе ненависть к немцам. Изжил иллюзии всех партий. Изжил заблуждения по поводу руководителей страны любого ранга. Сегодня я могу писать все, что хочу, говорить все, что хочу, хотя иногда не знаю, кому это надо. Могу ехать куда захочу. Хотя уже никуда не хочется. Другой жизни не будет. Литература, искусство, в общем, игра. И можно быть счастливым. При всех моральных, материальных и общественных неурядицах. Надо ценить настоящее! Только настоящее".

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